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ЄС покарав компанії, які допомагали Кремлю стежити за людьми

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС покарав компанії, які допомагали Кремлю стежити за людьми
ЄС наклав санкції на російську соціальну мережу VK та месенджер MAX
фото: Briefly

До санкційного списку потрапили VK, державний месенджер MAX, виробники систем стеження SORM та керівництво російської колонії, причетне до тортур українців

Рада Європейського Союзу запровадила новий пакет санкцій проти 11 фізичних осіб і п'яти організацій, яких у Брюсселі вважають причетними до кібератак, масового стеження та інших ворожих дій Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Ради ЄС

Причини запровадження санкцій

До списку, зокрема, потрапили компанія VK, державний месенджер MAX, виробники систем стеження SORM, а також керівництво російської колонії у Мордовії. Під санкції потрапила підконтрольна Кремлю компанія VK, якій належить соціальна мережа «ВКонтакте», а також її дочірня структура Communication Platform LLC, що розробляє російський державний месенджер MAX.

У рішенні Ради ЄС зазначається, що VK співпрацювала з російською владою, передаючи персональні дані користувачів, які публікували матеріали з критикою війни проти України або інший контент, заборонений російською владою. Також у Євросоюзі заявляють, що розробка месенджера MAX здійснювалася під контролем Федеральної служби безпеки Росії.

За даними ЄС, застосунок MAX має бути попередньо встановлений на всіх мобільних телефонах і планшетах, що продаються в Росії, а також інтегрований із державним порталом «Госуслуги». Просування месенджера супроводжувалося блокуванням або обмеженням роботи незалежних і західних сервісів, зокрема WhatsApp, Telegram, Instagram і Facebook, а також кампанією проти використання VPN.

У документі зазначається, що застосунок має широкі можливості для збору інформації про користувачів. Зокрема, він може відстежувати місцезнаходження, контакти, встановлені програми, використання VPN та автоматично оновлюватися без участі власника пристрою. У Євросоюзі наголошують, що інформація, отримана через MAX, уже використовувалася російською владою для переслідування громадян.

Під санкціями – виробники систем стеження

До санкційного списку також внесли виробників обладнання та програмного забезпечення для російської системи оперативно-розшукових заходів SORM – компанії VAS Experts, «Норсі-Транс» і «Цитадель». За даними Ради ЄС, саме вони забезпечують технічну інфраструктуру для масового стеження та контролю інтернет-трафіку в Росії.

Крім юридичних осіб, обмеження запровадили проти генеральної директорки Communication Platform LLC Олени Багудіної, керівників компаній VAS Experts, «Норсі-Транс» і «Цитадель», високопоставленого співробітника Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Івана Касьяненка, а також керівництва виправної колонії №10 у Мордовії, яке ЄС вважає відповідальним за тортури українських військовополонених і цивільних.

Нагадаємо, минулого місяця компанія Apple видалила зі свого магазину App Store російський державний месенджер MAX, а також усі ключові застосунки VK. У відповідь Кремль висунув Apple вимогу повернути програми державної компанії та закликав громадян Росії переходити на смартфони з операційною системою Android.

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Теги: росія санкції Європейський Союз

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