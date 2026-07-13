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ЄС викрив російську мережу кібершпигунства

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС викрив російську мережу кібершпигунства
ЄС запровадив санкції проти членів російської розвідувальної структури, причетної до кібератак із 2010 року
фото: Держспецзв’язку (ілюстративне)

Брюссель пов'язав багаторічні хакерські атаки проти України та Європи з підрозділом ФСБ і запровадив нові санкції

Європейський Союз запровадив санкції проти представників російської розвідувальної мережі, яку пов'язує з масштабними кампаніями кібершпигунства, хакерських атак і саботажу проти країн ЄС та України. У Брюсселі заявили, що за діяльністю хакерської групи Turla стояв підрозділ Федеральної служби безпеки Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

У понеділок ЄС вніс до санкційного списку членів російської розвідувальної структури, яка, за даними Брюсселя, здійснювала кібератаки щонайменше з 2010 року. Серед основних цілей були уряди, об'єкти критичної інфраструктури та стратегічні галузі економіки в Європі, а також українські установи.

За інформацією Європейського Союзу, ФСБ координувала діяльність державної хакерської групи Turla, а також залучала до операцій кіберзлочинців, приватні компанії та так званих «хактивістів». У Брюсселі наголосили, що такі атаки призводили до перебоїв у роботі інформаційних систем та значних фінансових збитків.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Париж також викличе російського посла через ці кібератаки. «Ці операції спрямовані проти військовослужбовців, компаній та операторів і мають на меті або перехоплення комунікацій, або саботаж операцій, наприклад, залізничної інфраструктури, як це було в Польщі», – заявив Барро.

Як зазначає Politico, ЄС також пов'язує підрозділ ФСБ із саботажними операціями проти критичної інфраструктури Польщі, зокрема атаками на теплоелектроцентралі.

Нові санкції передбачають заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу та замороження активів фізичних осіб і організацій, внесених до санкційного списку. Обмеження також поширилися на російські технологічні компанії Advanced System Technology та NPP Gamma, які, за даними ЄС, підтримували діяльність російських спецслужб. Після запровадження санкцій ці компанії не зможуть вести бізнес на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше уряд Великої Британії оголосив про намір заборонити діяльність іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), добровольчого корпусу російської військової розвідки (ГРУ) та угруповання «Ісламський рух правих соратників» (Islamic Movement of the Companions of the Right).

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Теги: санкції Європейський Союз хакер кібератака кібербезпека росія

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