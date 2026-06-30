Момент удару по російському заводу у Волгограді потрапив на відео

У мережі оприлюднили кадри влучання двох ракет FP-5 «Фламінго» по підприємству «Титан-Барикади», яке працює на російський оборонно-промисловий комплекс

У мережі з'явилося відео моменту удару по російському оборонному заводу «Титан-Барикади» у Волгограді. На кадрах зафіксовано влучання двох ракет FP-5 «Фламінго» по підприємству, яке виробляє озброєння та комплектуючі для армії РФ. Про це повідомляє «Главком».

На оприлюдненому відео видно, як ракети одна за одною влучають по території заводу. Після цього над підприємством здіймається густий стовп диму, а місце удару охоплює пожежа.

💥💥Неймовірні кадри влучання двох ракет FP-5 «Фламінго» у завод ВПК РФ «Титан-Баррикади» у Волгограді pic.twitter.com/zgPHJgjsWB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 30, 2026

Після атаки російська влада підтвердила вибухи у Волгоградській області та повідомила про пошкодження одного з промислових підприємств і десятьох постраждалих. Водночас офіційно назву ураженого об'єкта тоді не розкривали. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що удар було завдано саме по заводу «Титан-Барикади».

За словами глави держави, підприємство є одним із виробників військової техніки та компонентів пускових ракетних установок, які Росія використовує для ударів по території України.

Нагадаємо, у ніч на 27 червня у Волгограді пролунала серія вибухів. Російська влада повідомила про атаку на регіон, однак не назвала підприємство, яке зазнало ураження. Пізніше українська сторона підтвердила, що ціллю став завод «Титан-Барикади».