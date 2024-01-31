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На журналістку «Главкома» здійснено напад у Кишиневі

Христина Петренко
glavcom.ua
На журналістку «Главкома» здійснено напад у Кишиневі
Пара, яка напала на кореспондентку «Главкома»
фото: Маріанна Присяжнюк

Інцидент стався на людях у ресторані в центрі молдавської столиці

На закордонну кореспондентку «Главкома» Маріанну Присяжнюк здійснено напад в одному з кишинівських ресторанів. Як повідомила сама журналістка, вона проводила робочу зустріч з румунськими колегами, коли до неї звернулася пара і почала висувати претензії. Пара почула, які теми обговорюють журналісти, і вирішили втрутитися.

«Ресторан був напівпорожній. Якщо заважало обговорення, то можна було пересісти за інший столик. На моєму ноутбуці була наклейка з картою України, тож, очевидно, вони зрозуміли, що я українка. Тоді жінка почала кричати російською, що я не в себе вдома, а в гостях, і відправляти мене в Україну. Я попросила її відійти, згодом намагалась їй пояснити, що не хочу нічого з'ясовувати і що я зайнята, проте це не допомогло. І допоки я викликала поліцію, вони втекли», – розповіла журналістка.

Міліція прийняла заяву Маріанни Присяжнюк. Особи, що виявили агресію до українки, попередньо встановлені. Інцидент стався у грузинському ресторані, який відкрили українці. Власники ресторану підтвердили міліції свідчення кореспондентки «Главкому».

На журналістку «Главкома» здійснено напад у Кишиневі фото 1

Зазначимо, що дискримінація за національною ознакою – це кримінальна відповідальність під час надзвичайного стану у Молдові. 

Маріанна Присяжнюк також працює з румунськими, німецькими, молдовськими ЗМІ. З липня 2023 року очолює Групу з аналізу гібридних впливів Українського кризового медіацентру (HWAG\UCMC) й продовжує співпрацювати з фактчекинговим проєктом StopFake.
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Теги: Молдова українці ресторан дискримінація українка

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