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Росіяни заявили про атаку на гірничо-збагачувальний комбінат (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни заявили про атаку на гірничо-збагачувальний комбінат (відео)
На початку березня на Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті сталася пожежа
фото скріншот відео

Міністерство оборони РФ заявило нібито про знищення 12 безпілотників над шістьма регіонами Росії

Влада Курської області РФ заявляє, що вночі нібито був атакований Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. У мережі публікують відео інциденту. Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

Губернатор Курської області запевняє, що було збито три безпілотники, але про атаку на ГЗК не згадує.

Росіяни пишуть у мережі, що в ніч 11 квітня зазнав атаки безпілотників Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську.

Міністерство оборони РФ заявило нібито про знищення 12 безпілотників над шістьма регіонами Росії. У Шойгу стверджують, що над Курською та Тамбовською областями ліквідували по три дрони, над Бєлгородською областю та Мордовією – по два, ще по одному – над Брянською та Липецькою областями.

Варто зазначити, що на початку березня на Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті сталася пожежа. Росіяни звинуватили Україну в атаці.

Раніше повідомлялося, що у російському місті Іжевську горіла будівля підприємства з виробництва пакетів на 1 000 кв м.

Повідомлялося, що з місця пожежі 36 осіб евакуювалися самостійно, але ще одна людина може бути всередині.

Російські пожежники додали, що на місці працюють понад 80 осіб і 27 одиниць техніки. Згодом стало відомо, що пожежу ліквідували. За медичною допомогою звернулися двоє людей.

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Теги: росія завод

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