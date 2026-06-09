Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський після саміту в Естонії визначив ключові пріоритети

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський після саміту в Естонії визначив ключові пріоритети
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Президент подякував українським партнерам за готовність і надалі посилювати санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський підсумував саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії», який відбувся 9 червня в Естонії. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву Зеленського.

«Хочу подякувати Естонії за проведення. Формат NB8 є дуже практичним. Є три ключові пріоритети. Перший. Зробити дипломатію активнішою. Сьогодні ми обговорили, як це зробити. Другий. Забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони та посилити нашу співпрацю, щоб зробити Європу сильнішою. Третій. Незабаром відбудуться важливі зустрічі Європейського Союзу, і я дякую кожному партнеру за підтримку України. Час відкрити всі кластери. Усе готово, і немає жодної причини зволікати», – написав Зеленський.

Президент подякував українським партнерам за готовність і надалі посилювати санкції проти Росії.  «Це важливо. Росія має завершити свою війну, і лише тиск може допомогти цього досягти», – підсумував він.

До слова, Володимир Зеленський разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії провів брифінг в Естонії за підсумками зустрічей. «Главком» публікував повне відео спілкування з журналістами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Естонії провів серію двосторонніх зустрічей із лідерами країн Північної Європи та Балтії. Серед головних тем переговорів були посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля для завершення війни, санкційний тиск на Росію та євроінтеграція України.

Читайте також:

Теги: росія санкції саміт Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Левову частку виставлених на торги вантажів становить продукція маріупольських металургійних комбінатів
Росіяни продають двісті тисяч тонн металу з Маріуполя
16 травня, 06:40
Документ передбачає зняття заборони на розміщення церемоніального об’єкта в межах «червоних ліній» Алеї Героїв Небесної Сотні
Зеленський підписав закон про будівництво Музею Революції Гідності
19 травня, 13:02
Пекін не дав Путіну того, за чим він приїхав
Китай несподівано «охолодив» Путіна під час візиту до Пекіна
20 травня, 21:16
Європейський автопром змусив Брюссель пом’якшити санкційний удар
ЄС потрапив у залежність від китайських чипів після санкцій проти Росії
22 травня, 18:51
У Румунії БпЛА влетів у будинок, у Росії пролунали вибухи: головне за ніч 29 травня
У Румунії БпЛА влетів у будинок, у Росії пролунали вибухи: головне за ніч 29 травня
29 травня, 05:30
США вдарили санкціями по найбільшій криптобіржі Ірану
США вдарили санкціями по найбільшій криптобіржі Ірану
3 червня, 12:11
Президент подякувати всім представникам країн НАТО за сьогоднішню присутність в Україні
Зеленський відзвітував про перше засідання Ради Україна – НАТО у Києві
3 червня, 19:07
Зеленський зауважив, що щороку підтримка української культури лише зростатиме
Зеленський анонсував першу повноформатну програму підтримки української культури
6 червня, 15:14
Агропромисловий сектор Росії у 2026 році зіткнувся з рекордним кадровим дефіцитом
Росія повертає радянські трудові табори для підлітків – розвідка
Сьогодні, 05:20

Політика

Трамп пригрозив відповіддю після атаки Ірану на американський Apache
Трамп пригрозив відповіддю після атаки Ірану на американський Apache
Євроінтеграція України: Нордично-Балтійська вісімка виступила за відкриття всіх кластерів
Євроінтеграція України: Нордично-Балтійська вісімка виступила за відкриття всіх кластерів
Зеленський після саміту в Естонії визначив ключові пріоритети
Зеленський після саміту в Естонії визначив ключові пріоритети
Зеленський повідомив, який результат отримав, відправивши листа Путіну
Зеленський повідомив, який результат отримав, відправивши листа Путіну
Брифінг Зеленського разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії (відео)
Брифінг Зеленського разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії (відео)
Україна та Латвія підписали Drone Deal
Україна та Латвія підписали Drone Deal

Новини

НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Сьогодні, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Сьогодні, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Сьогодні, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Сьогодні, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Сьогодні, 18:12
Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua