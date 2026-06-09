Зеленський після саміту в Естонії визначив ключові пріоритети

Президент подякував українським партнерам за готовність і надалі посилювати санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський підсумував саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії», який відбувся 9 червня в Естонії. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву Зеленського.

«Хочу подякувати Естонії за проведення. Формат NB8 є дуже практичним. Є три ключові пріоритети. Перший. Зробити дипломатію активнішою. Сьогодні ми обговорили, як це зробити. Другий. Забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони та посилити нашу співпрацю, щоб зробити Європу сильнішою. Третій. Незабаром відбудуться важливі зустрічі Європейського Союзу, і я дякую кожному партнеру за підтримку України. Час відкрити всі кластери. Усе готово, і немає жодної причини зволікати», – написав Зеленський.

Президент подякував українським партнерам за готовність і надалі посилювати санкції проти Росії. «Це важливо. Росія має завершити свою війну, і лише тиск може допомогти цього досягти», – підсумував він.

До слова, Володимир Зеленський разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії провів брифінг в Естонії за підсумками зустрічей. «Главком» публікував повне відео спілкування з журналістами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Естонії провів серію двосторонніх зустрічей із лідерами країн Північної Європи та Балтії. Серед головних тем переговорів були посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля для завершення війни, санкційний тиск на Росію та євроінтеграція України.