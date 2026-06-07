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На Львівщині митники затримали велику партію незадекларованих акумуляторів із Варшави

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Львівщині митники затримали велику партію незадекларованих акумуляторів із Варшави
Загалом прикордонники та митники вилучили 14 615 акумуляторів
фото: 7 прикордонний Карпатський загін

Увесь нелегальний вантаж було оперативно вилучено та передано на склад митниці

У неділю, 7 червня 2026 року, у пункті пропуску «Краківець – Корчова» на Львівщині спільна оглядова група прикордонників та митників заблокувала масштабний канал постачання незадекларованого товару. Зловмисники намагалися таємно завезти в Україну понад 14 тис. літій-іонних акумуляторів під виглядом особистих речей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін.

Незаконний вантаж намагалися провезти через кордон водії двох комерційних мікроавтобусів марки Mercedes. Обидва транспортні засоби рухалися один за одним і прямували на в’їзд в Україну через «зелений коридор», тим самим декларуючи відсутність товарів, що підлягають обов'язковому оподаткуванню та письмовому оформленню.

На Львівщині митники затримали велику партію незадекларованих акумуляторів із Варшави фото 1
фото: 7 прикордонний Карпатський загін

Проте, враховуючи наявні ризики, прикордонники спільно з інспекторами митниці прийняли рішення вивести автомобілі з загального потоку для поглибленого огляду в спеціальному боксі. Побоювання правоохоронців повністю справдилися: під обшивкою та в багажних відділеннях транспортних засобів було виявлено сотні коробок із літій-іонними елементами живлення.

Як з'ясували інспектори, обидва водії діли за однаковою схемою, а сам нелегальний вантаж мав чітку геолокацію відправлення та доставки.

На Львівщині митники затримали велику партію незадекларованих акумуляторів із Варшави фото 2
фото: 7 прикордонний Карпатський загін

Перший мікроавтобус: За кермом перебував 38-річний чоловік. У його автівці правоохоронці нарахували 6 358 акумуляторів. Водій зізнався, що забрав нелегальну партію у Варшаві та мав доставити її замовнику до Львова.

Другий мікроавтобус: Ним керував 33-річний громадянин. Під час огляду його салону виявили ще більшу схованку – 8 257 акумуляторів. Схема та напрямок руху виявилися аналогічними: товар також везли з польської столиці до Львова.

Загалом у двох «мерседесах» правоохоронці нарахували 14 615 одиниць незадекларованих літій-іонних акумуляторів. За попередньою експертною оцінкою представників Карпатського прикордонного загону та митної служби, орієнтовна ринкова вартість виявленої продукції становить щонайменше 1,2 млн грн.

Наразі всю партію елементів живлення встановленим порядком вилучено та складовано на ліцензійному складі митниці. На обох перевізників складено протоколи про порушення митних правил за статтею щодо приховування товарів від митного контролю. Матеріали справи найближчим часом будуть передані до суду, який визначить остаточний розмір штрафних санкцій та подальшу долю конфіскованого майна.

Нагадаємо, Уряд України затвердив новий експериментальний порядок, який суттєво полегшить повернення додому українців із тимчасово окупованих Росією територій (ТОТ).

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Теги: контрабанда Львівщина кордон Варшава

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