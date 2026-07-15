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Спільні навчання «коаліції охочих»: одна з країн вирішила не брати участь

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Спільні навчання «коаліції охочих»: одна з країн вирішила не брати участь
Німеччина пропустить перші штабні навчання багатонаціональних сил, які відбудуться в Польщі
фото з відкритих джерел

Причини такого рішення не уточнюються

Німеччина не братиме участі у перших навчаннях військ «коаліції охочих», які мають відбутися на території Польщі. Про це повідомляє dpa з посиланням на джерела в уряді ФРН, пише «Главком».

За інформацією співрозмовників агентства, перші штабні навчання відбудуться без участі Німеччини. Причини такого рішення не уточнюються.

Ідею створення «коаліції охочих» ініціювали Франція та Велика Британія для підготовки довгострокових гарантій безпеки Україні після можливого припинення вогню. До об'єднання входять близько 35 держав, які координують військову підтримку Києва.

14 липня учасники коаліції на зустрічі в Парижі домовилися провести перші спільні військові навчання вже восени 2026 року на території Польщі. У маневрах мають взяти участь військові Франції, Великої Британії та Польщі. За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, навчання стануть підготовкою до надання реальних гарантій безпеки для України та всього регіону. 

До слова, Болгарія більше не братиме участі в «коаліції охочих» – об'єднанні держав, які підтримують Україну у протистоянні російській агресії. Про це заявив глава болгарського уряду, пояснивши, що країна не підтримує подальше надання військової допомоги Києву. 

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Теги: військові навчання Польща Німеччина

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