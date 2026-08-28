Буданов пояснив, чому Росія почала активно атакувати Київ саме зараз

За словами керівника ОП, Москва намагається створити для своїх громадян «картинку перемоги»

Росія посилила атаки на Київ та інші українські міста перед виборами, оскільки не може продемонструвати своїм громадянам відчутних успіхів на полі бою. Таку оцінку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов в коментарі Новини.LIVE, повідомляє «Главком».

За словами Буданова, російське керівництво намагається компенсувати відсутність значних результатів на фронті масованими ударами по українських містах. Основним інструментом такого тиску стали ударні безпілотники, зокрема «Шахеди». «Вони не вміють інакше», – заявив керівник ОП.

Буданов вважає, що Кремлю важливо продемонструвати власному населенню хоча б видимість військових успіхів напередодні виборчого процесу. Оскільки на полі бою російські війська не можуть показати результат, Москва, за його словами, намагається створити потрібну інформаційну картинку за допомогою ударів по українських містах. Саме тому, окупанти настыльки активізували удари по столиці України, заявив Буданов.

Останніми декілька днів російські війська значно посилили застосування ударних безпілотників. Зокрема, Київ та область неодноразово ставали цілями масованих атак. Лише 27 серпня повітряну тривогу в столиці оголошували 13 разів, що стало рекордним показником з початку вторгнення, а наслідки атак фіксували в кількох районах Києва.

Водночас Буданов наголосив, що Україна працює над протидією такій тактиці. За його словами, Сили оборони модернізують систему протиповітряної оборони та постійно працюють над посиленням захисту українського неба.

За оцінкою керівника ОП, посилення «шахедного» терору пов'язане не лише з військовими цілями Росії, а й із внутрішньополітичними завданнями Кремля. Варто нагадати, що Кремль відреагував на заяву Буданова про нові переговори між Україною та РФ у вересні.