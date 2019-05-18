Росіянин вибув з переліку фаворитів «Євробачення-2019»



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Учасник пісенного конкурсу «Євробачення-2019» від Росії Сергій Лазарєв

На першому місці і надалі залишається представник Нідерландів

Учасник пісенного конкурсу «Євробачення-2019» від Росії Сергій Лазарєв опинився на сьомій сходинці рейтингу букмекерів після проведення 17 травня генеральної репетиції фіналу шоу в Тель-Авіві та голосувань міжнародного професійного журі. Про це свідчать дані сайту Eurovision World.

На першому місці і надалі залишається представник Нідерландів Дункан Лоренс. На початку березня він очолив рейтинг букмекерів. Оприлюднена Лоренсом 7 березня композиція Arcade принесла йому місце в трійці лідерів. А презентація Сергієм Лазарєвим його пісні Scream підняло та остаточно закріпило нідерландця на першому місці в рейтингу букмекерів. До презентації пісні росіянин посідав першу сходинку.

До п'ятірки повернулися представники Швейцарії Люка Хані та Італії Махмуд.

Нагадаємо, вже визначено порядок виходу країн-учасниць «Євробачення-2019» на сцену у фіналі 18 травня.

Також організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2019», які до останнього тримали інтригу, офіційно оголосили, що у фіналі заспіває Мадонна. Вона виконає дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспіває разом з американським репером Quavo.

Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.