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    У світі

    Росіянин вибув з переліку фаворитів «Євробачення-2019»

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    Учасник пісенного конкурсу &laquo;Євробачення-2019&raquo; від Росії Сергій Лазарєв - Росіянин вибув з переліку фаворитів «Євробачення-2019»
    Учасник пісенного конкурсу «Євробачення-2019» від Росії Сергій Лазарєв

    На першому місці і надалі залишається представник Нідерландів

    Учасник пісенного конкурсу «Євробачення-2019» від Росії Сергій Лазарєв опинився на сьомій сходинці рейтингу букмекерів після проведення 17 травня генеральної репетиції фіналу шоу в Тель-Авіві та голосувань міжнародного професійного журі. Про це свідчать дані сайту Eurovision World.

    На першому місці і надалі залишається представник Нідерландів Дункан Лоренс. На початку березня він очолив рейтинг букмекерів. Оприлюднена Лоренсом 7 березня композиція Arcade принесла йому місце в трійці лідерів. А презентація Сергієм Лазарєвим його пісні Scream підняло та остаточно закріпило нідерландця на першому місці в рейтингу букмекерів. До презентації пісні росіянин посідав першу сходинку.

    До п'ятірки повернулися представники Швейцарії Люка Хані та Італії Махмуд.

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    Нагадаємо, вже визначено порядок виходу країн-учасниць «Євробачення-2019» на сцену у фіналі 18 травня.

    Також організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2019», які до останнього тримали інтригу, офіційно оголосили, що у фіналі заспіває Мадонна. Вона виконає дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспіває разом з американським репером Quavo.

    Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.

     

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