Росія знайшла новий спосіб обходити санкції – ГУР

Кремль використовує індійську компанію та тіньовий флот, щоб приховати експорт нафтопродуктів на тлі дефіциту пального

Росія почала використовувати нові «сірі» схеми для обходу міжнародних санкцій на тлі дефіциту пального, спричиненого ударами України по російських нафтопереробних заводах. Одну з таких схем зафіксувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР МО України.

За даними розвідки, для реалізації схеми використовується індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, 49,13% акцій якої належать російській державній компанії «Роснєфть».

Як зазначають у ГУР, саме через це підприємство здійснюється переробка сирих нафтопродуктів із подальшим експортом через судна так званого тіньового флоту.

Розвідники навели конкретний приклад такої операції. За їхніми даними, 20 червня з нафтобази Nayara Energy вийшов танкер російського «тіньового флоту» AGNI (IMO 9314167), який перевозив майже 67,5 тис. тонн нафтопродуктів. Офіційно судно прямувало до району єгипетського порту Порт-Саїд.

Там його вже очікував інший танкер – GARNET (IMO 9577094). У відкритому морі між суднами відбулося перевантаження нафтопродуктів за схемою STS (ship-to-ship), яка використовується для приховування походження вантажу.

У ГУР зазначили, що під час цієї операції автоматична ідентифікаційна система (AIS) на суднах була вимкнена. Це не лише ускладнює відстеження переміщення вантажів, а й створює додаткові ризики для судноплавства та довкілля у разі аварійної ситуації.

Після завершення перевантаження танкер GARNET, за інформацією української розвідки, подав неправдиві відомості про свій вантаж, заявивши, що прямує без нього.

У ГУР повідомили, що наразі судно вже пройшло Гібралтарську протоку. Ймовірними пунктами його призначення називають російський порт Вітіно в Білому морі або один із портів Балтійського моря.

Розвідка також нагадала, що проєкт War&Sanctions раніше вже ідентифікував AGNI та GARNET як судна російського «тіньового флоту».

За інформацією ГУР, танкер AGNI пов'язаний з індійською компанією Gatik Ship Management, яка у 2022-2023 роках була одним із найбільших операторів тіньового флоту Росії та забезпечувала експорт російської нафти й нафтопродуктів в обхід західних санкцій в інтересах «Роснефти». Після запровадження санкцій компанія переоформила значну частину суден на пов'язані структури в Індії та Об'єднаних Арабських Еміратах, започаткувавши практику постійної зміни власників танкерів.

Водночас танкер GARNET, за даними української розвідки, належить сейшельській компанії Shantal Navigation Corp., яка пов'язана з російським підсанкційним «Совкомфлотом» через низку інших компаній.

Нагадаємо, 14 липня Військово-морські сили України повідомили про знищення російського прикордонного корабля ФСБ «Ізумруд» поблизу Новоросійська. За даними українських військових, судно, яке брало участь у нападі на українські кораблі в Керченській протоці у 2018 році, було потоплене ударом морського безекіпажного комплексу.