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«Геноцид залишається геноцидом». Глава Міноборони Польщі звернувся до України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Геноцид залишається геноцидом». Глава Міноборони Польщі звернувся до України
Глава Міноборони Польщі зробив заяву через підрозділ «героїв УПА»
фото: PAP

Польський міністр розкритикував присвоєння підрозділу назви «героїв УПА» та закликав вшановувати сучасних захисників України.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на рішення про надання одному з українських підрозділів назви «героїв УПА». Польський посадовець заявив, що прославляння Української повстанської армії є неприйнятним для польського суспільства та закликав українську владу переглянути відповідне рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie Radio.

У своєму зверненні глава польського Міноборони нагадав про події на Волині та в Східній Малопольщі під час Другої світової війни.

«Між 1943 і 1945 роками на Волині та у Східній Малопольщі було вбито десятки тисяч поляків. Жінки, діти та люди похилого віку. Були вбиті цілі родини та села. Багато жертв. Донині немає могил, хрестів чи місць, де їхні близькі могли б запалити свічки. Цей біль неможливо стерти. Геноцид залишається геноцидом», – заявив Косіняк-Камиш.

Водночас міністр наголосив, що Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну гуманітарною, військовою, логістичною та політичною допомогою.

За його словами, незалежна Україна є важливим елементом безпеки Польщі та всієї Центрально-Східної Європи. Косіняк-Камиш також зазначив, що не покладає відповідальність за історичні події на весь український народ. Він окремо згадав українців, які під час війни рятували поляків і виступали проти насильства.

Міністр додав, що сучасна Україна має власних героїв, які заслуговують на суспільне вшанування.

«Це солдати, які захищають Харків, Донбас, Запоріжжя, українське небо. Їхня мужність пише велику сторінку історії», – наголосив глава Міноборони Польщі.

За його словами, рішення щодо назви підрозділу шкодить не лише польсько-українським відносинам, а й самій Україні. Польський посадовець закликав українську владу знайти інший спосіб вшанування військових, який не викликатиме суперечок навколо історичної пам'яті.

«Я звертаюся до української влади з проханням переглянути це рішення та знайти спосіб вшанування сучасних українських солдатів, який не зашкодить пам'яті польських жертв», – заявив він.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Наразі офіційного рішення щодо ордена Зеленського польська влада не ухвалювала, а відповідне питання Навроцький запропонував включити до порядку денного засідання капітулу ордена Білого Орла, яке заплановане на 8 червня.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

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Теги: Польща Україна Володимир Зеленський орден державні нагороди

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