До Києва прибула маршалок польського Сенату

НА порядку денному: розвиток міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських відносин

Сьогодні, 24 травня, в Україну з візитом прибула маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська. Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook.

«В Україну з офіційним візитом прибула Маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська. Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі», – написала Кондратюк.

За її словами, це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських відносин.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Розмова Зеленського й Туска стосувалась ситуації в Харківській області, де російські сили почали новий наступ, та потреб України в протиповітряній обороні «для захисту Харкова й інших регіонів».

Також, за словами президента, із польським прем'єром обговорили загрозу, яку Росія становить для газової інфраструктури на заході України та шляхи протидії їй.

До слова, у Польщі буде створена комісія, яка займатиметься розслідуванням впливу Росії та Білорусі у попередні роки. Про це сьогодні, 10 травня, повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час призначення міністра-координатора спецслужб Томаша Семоняка на посаду міністра внутрішніх справ та адміністрації.