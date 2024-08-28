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Шольц повідомив, скільки грошей на військову допомогу Україні передбачено в бюджеті ФРН

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Шольц повідомив, скільки грошей на військову допомогу Україні передбачено в бюджеті ФРН
Німеччина й надалі надаватиме свою фінансову, економічну, політичну та військову підтримку Україні, запевнив Шольц
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини розповів про кредит Києву від держав G7

Німеччина продовжить надавати Україні військову підтримку як із власного бюджету, так і разом з партнерами по G7. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після їх переговорів у Берліні 28 серпня, повідомляє «Укрінформ».

«У проєкті бюджету на наступний рік передбачено і буде на двосторонню військову підтримку Україні 4 млрд євро. Додатково ми разом з країнами G7 надамо Україні 50 млрд доларів кредиту», – сказав глава німецького уряду, додавши, що це має забезпечити гарантовану, надійну фінансову підтримку.

Кредит, нагадав він, буде покриватися прибутками від заморожених активів російського центрального банку, як було домовлено в червні на саміті Групи в Італії. Шольц упевнений, що це є непростим завданням, але його цілком можливо реалізувати. За його словами, всі сторони хочуть дуже швидко запустити цей механізм. Зараз представники всіх зацікавлених держав інтенсивно працюють над технічними умовами, зокрема, німецький канцлер провів консультації з керівництвом Єврокомісії щодо європейської частки, з керівниками інших партнерів по Сімці.

«Вірю, що ми найближчим часом ми зможемо з'ясувати технічні вимоги», – сказав Шольц.

Канцлер запевнив, що попри намагання останнім часом посіяти сумніви в готовності його держави продовжувати допомогу Києву, Німеччина й надалі надаватиме свою фінансову, економічну, політичну та військову підтримку Україні так довго, як це буде потрібно. Він додав, що Німеччина є найбільшим в Європі постачальником допомоги, і планує таким залишатися.

На запитання щодо можливості передачі Україні нових видів озброєнь, зокрема, далекобійних ракет, глава німецького уряду сказав, що жодних нових рішень наразі немає.

Раніше Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО. 

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Теги: кредит Німеччина Олаф Шольц

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