Швейцарія з 2025 року заборонить носитити паранджу в громадських місцях

Прикметно, що у Європі було багато протестів стосовно заборони. Люди не підтримували таке рішення урядів не лише у Швейцарії

Не дивлячись на прийняття заборони, вона містить у собі багато винятків

У Швейцарії з 1 січня 2025 року набуде чинності заборона на носіння паранджі в громадських місцях. За її порушення загрожує штраф у розмірі до 1 тис. швейцарських франків ($1 144). Про це 6 листопада заявили в уряді Швейцарії, передає Reuters.

В уряді зазначили, що заборона не поширюється на літаки, дипломатичні та консульські установи, а також на місця поклоніння та інші священні місця.

Також закривати обличчя дозволятимуть з причин, пов'язаних зі здоров'ям і безпекою, місцевими звичаями або через погодні умови. Крім того, паранджі будуть дозволені з мистецьких та розважальних міркувань і для реклами.

До того ж будуть дозволені покриття, які необхідні для особистого захисту при здійсненні свободи вираження поглядів і зібрань, за умови, що відповідальний орган це схвалив.

Нагадаємо, у 2021 році Заборону на носіння в громадських місцях одягу, що приховує обличчя, схвалили учасники референдуму, що відбувся у Швейцарії. Як свідчать дані національного телемовника SRF, за це віддали свої голоси понад половина учасників голосування.

До речі, після теракту, вчиненого у червні 2019 року, закривати обличчя в держустановах заборонила і влада Тунісу. Також у Нідерландах заборонили носити одяг, який закриває обличчя.