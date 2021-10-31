Справа МН17: чергове засідання суду у Нідерландах відбудеться 1 листопада

У листопаді розпочнеться десятий блок слухань у справі малазійського боїнга

У нідерландському судовому комплексі «Схіпхол» у листопаді розпочнеться десятий блок слухань у справі про збиття літака рейсу МН17, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу суду.

Згідно з попереднім графіком, слухання проходитимуть 1, 8-9, 15-17 листопада.

Слідчий суддя має завершити попереднє розслідування до 1 листопада 2021 року, таким чином результати мають бути обговорені у понеділок, 1 листопада.

Очікується, що 8 листопада родичі загиблих продовжать виступи у суді.

Планується, що у вівторок, 9 листопада, будуть обговорені звернення та позови потерпілих . 15 та 16 листопада прокуратура матиме заключне слово, зокрема, щодо винесення вироку. Також суд залишає за собою можливість проведення судового засідання у середу, 17 листопада 2021 року.

Стежити за процесом можна буде за допомогою прямої трансляції.

Нагадаємо, 12 жовтня відбувся саміт Україна – ЄС, де Брюссель та Київ визнали РФ стороною конфлікту.

«Ми підкреслили нашу повну підтримку всіх зусиль із встановлення правди, справедливості та відповідальності перед 298 жертвами та їхніми найближчими родичами за збиття рейсу MH17.

Ми закликали у цьому зв'язку Російську Федерацію продовжувати тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами і РФ щодо збиття рейсу MH17, визнати свою відповідальність та докласти максимальних зусиль для притягнення винних до відповідальності за збиття рейсу MH17», – сказано в тексті.

РФ є стороною конфлікту на Донбасі і є агресором, нагадали у заяві.

«Ми підтверджуємо своє рішуче засудження очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок актів агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. ЄС знову продовжив свої економічні санкції проти Росії», – сказано в тексті.

Нещодавно Росія оголосила в розшук журналіста-розслідувача, який заявляв про причетність ФСБ до збиття MH17.

Нагадаємо, у Нідерландах на судових слуханнях у справі МН17 нідерландець Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку, звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом взяти відповідальність за збиття.

Загалом слово в суді мали 11 родичів загиблих з рейсу МН17. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня.

Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

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