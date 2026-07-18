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Масована атака дронів на Росію, США розширили удари по Ірану: головне за ніч 18 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масована атака дронів на Росію, США розширили удари по Ірану: головне за ніч 18 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 18 липня 2026 року

Ніч на 18 липня відзначилася масованою атакою безпілотників на Росію – під ударом опинилися Московська та Тамбовська області. Паралельно США розширили удари по Ірану, а Тегеран атакував Кувейт і Катар. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 липня.

Масована атака дронів на Росію: нафтобаза під Москвою і склад Wildberries

Під ранок 18 липня безпілотники атакували нафтобазу в місті Ногінськ Московської області – місцеві повідомляли про вибухи й задимлення. Водночас у сусідній Електросталі спалахнула пожежа в районі логістичного комплексу Wildberries.

Масована атака дронів на Росію, США розширили удари по Ірану: головне за ніч 18 липня фото 1

Окремо вночі дрони атакували Тамбовську область: місцева ППО вела вогонь просто над житловою забудовою. За версією моніторингових каналів, саме уламки від збитих дронів могли спричинити пожежу на складі Wildberries – найбільшого маркетплейсу Росії.

США розширили удари по Ірану, Тегеран атакував Кувейт і Катар

США розширили географію ударів по Ірану, Тегеран у відповідь атакував Кувейт і Катар. Ескалація на Близькому Сході продовжується.

Масована атака дронів на Росію, США розширили удари по Ірану: головне за ніч 18 липня фото 2
фото: Getty Images

Росія вдарила по цивільному судну на Одещині та по Харкову

Росія знову атакувала цивільне судно в акваторії Одещини – четверо постраждалих. Близько півночі ворог завдав ракетного удару по Харкову: загинула людина, поранені діти.

Масована атака дронів на Росію, США розширили удари по Ірану: головне за ніч 18 липня фото 3

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Теги: пожежа нафта росія Іран Одеса Кувейт Москва ворог липень

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