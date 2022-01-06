Казахстан у вогні, бустерна доза від Covid-19 – усім. 6 січня за хвилину

Січень у Києві дивує теплом, а у Закарпатській області продовжують боротися із паводком

Вартість біткоїна різко змінилася через події в Казахстані

Через продовження протестів і мародерства в Казахстані, вартість криптовалюти біткоїна знизилася більш ніж на 4%, до $43 тис. Різке падіння ціни криптовалюти пов'язано з тим, що в Казахстані перебуває велика кількість потужностей з її видобутку.

У країні, де зосереджено близько 18% усіх світових потужностей з видобутку біткоїнів, сталося відключення інтернету. Крім того, нещодавно туди перевезли близько 90 тис. комп'ютерів для майнінгу з Китаю, оскільки у КНР будь-яка діяльність із криптовалютами стала незаконною.

Спалені будівлі, розграбовані заправки: що відбувалося у Казахстані 6 січня

Будівлі, які палають, розграбовані заправки та черги біля банкоматів. Журналісти видання «Настоящее время» показали, що відбувалося у містах Казахстану вдень 6 січня.

Крім того, на вулицях міст можна побачити сліди мародерських набігів, а також чимало військової техніки.

Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну

П’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня. Про це політик написав у своєму Facebook.

«17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, щоб з’явитися до суду та провести зустріч із генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом», – зазначив він.

Порошенко наголосив, що повертається не для того, щоб захищатись від нинішнього українського президента Володимира Зеленського, а щоб захистити Україну «від некомпетентного керівництва та зовнішньої агресії».

Повінь на Закарпатті: під водою залишаються дві сотні обійсть (фото)

У Закарпатській області через паводок залишаються підтопленими близько 200 обійсть. Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 06:00 годину 6 січня внаслідок інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку у воді було 177 дворогосподарств, 38 підвалів житлових будинків. Підтоплено також підвальне приміщення ЗОШ №3 смт. Великий Бичків та трансформаторні підстанції на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів.

Рятувальники працюють на місцях, роботи із відкачування води тривають.

Січень у Києві дивує температурними рекордами: погода, як у квітні

5 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +6,5°С, що на 0,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1961 року. Кліматична норма перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку квітня. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Максимальна температура у столиці 5 січня піднялась до +10,7°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3°С.

Зеленський та Єрмак відпочивають у Буковелі

Президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком. Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Президент Володимир Зеленський записав привітання до Нового року у колі людей, які мають авторитет в українському суспільстві. А ось у Буковелі Зеленський перебуває у колі людей, яких він за новорічний стіл поруч із собою посадити не наважився, бо деякі з них пов'язані із Москвою, а не із захистом України», – йдеться в повідомленні.

МОЗ дозволив робити бустерне Covid-щеплення усім вакцинованим

Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх українців віком від 18 років. Відповідний наказ підписав міністр Віктор Ляшко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Міністр також запевнив, що вакцини для цього вистачить.

За словами очільника МОЗу, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу «Омікрон».

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