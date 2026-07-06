FT: Кремль відмовився від змістовних переговорів до 2027 року

Тристоронні переговори України, США та Росії в ОАЕ, 24 січня 2026 року

Співрозмовники видання стверджують, що Москва не планує змінювати свою позицію, поки розраховує на військові успіхи та поступки з боку України

Росія не планує брати участь у змістовних переговорах щодо завершення війни проти України щонайменше до лютого 2027 року. Такий висновок зробило видання Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом непублічних контактів між сторонами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Російський диктатор Володимир Путін переконаний, що до цього часу російські війська зможуть повністю захопити Донецьку область, а Сполучені Штати схилять Україну до значних поступок.

«Зосередженість Росії на максималістських цілях Путіна означає, що Москва навряд чи візьме участь у будь-яких змістовних переговорах до лютого наступного року», – повідомив Financial Times співрозмовник у Москві, який залучений до непублічних переговорів щодо припинення війни.

За словами іншого джерела з російської сторони, Кремль і надалі розраховує на зміну підходу США до українського питання. «Наразі найбажанішим варіантом для росіян залишається те, що американці «віддадуть» нам Україну», – сказав співрозмовник видання.

Водночас російська сторона не демонструє готовності до компромісів. «Вони навіть не натякають на будь-які поступки. Вони постійно повторюють ті самі цілі... Їхні переговорні позиції, по суті, означають, що переговорів вести немає на чому».

Як зазначає Financial Times, російські представники під час контактів з американською стороною наполягають, що саме Вашингтон має домогтися від Києва згоди на суттєві поступки. Про це журналістам також повідомили високопосадовці України, які беруть участь у мирному процесі.

Українські співрозмовники видання вважають, що тристоронні переговори за посередництва США навряд чи поновляться раніше, ніж після літа.

Попри уповільнення наступальних дій російської армії, Путін, за інформацією Financial Times, поставив своїм військам завдання повністю захопити Донецьку область до кінця року. Видання зазначає, що цей висновок ґрунтується на даних української розвідки, з якими ознайомилися журналісти, а також на інформації від двох осіб, які підтримують контакти з російським президентом.

Водночас джерела Financial Times наголошують, що нинішня переговорна позиція Москви фактично не залишає простору для компромісів, оскільки Кремль продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах і не демонструє готовності переглядати їх.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що президент США Дональд Трамп планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО. За даними агентства, головною темою зустрічі має стати пошук шляхів завершення війни. Водночас співрозмовники Reuters зазначали, що лінія фронту останніми місяцями залишається майже незмінною, а жодна зі сторін не досягає вирішального успіху.