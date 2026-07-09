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«Витискаємо» по 10-20 ракет. Зеленський відверто описав ситуацію з Patriot

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Витискаємо» по 10-20 ракет. Зеленський відверто описав ситуацію з Patriot
Зеленський: Україна побудує власну антибалістичну систему і поділиться технологіями
скриншот з відео

Нові поставки лише частково покривають потреби України, тому Київ уже працює над створенням власної європейської антибалістичної системи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Україна отримає новий пакет ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Водночас цього все ще недостатньо для ефективного захисту від російських балістичних атак, тому Київ змушений буквально домовлятися про передачу невеликих партій ракет від різних партнерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.

За словами Зеленського, Україна вже погодила отримання нового пакета ракет PAC-3, однак навіть після цього дефіцит перехоплювачів залишиться.

«Зараз прийде один пакет, не буду казати коли, один пакет PAC-3, ми домовились. Але цього замало», – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що Україні доводиться буквально «витискати» у союзників по 10-20 ракет, аби підтримувати боєздатність систем протиповітряної оборони. Саме тому, за словами Зеленського, Україна спільно зі США та європейськими партнерами працює над створенням альтернативи ракетам PAC-3.

Глава держави повідомив, що найближчими тижнями Київ планує провести зустріч країн, які вже приєдналися до антибалістичної коаліції. Очікується, що до неї увійдуть до семи держав, які мають необхідні виробничі потужності.

За словами президента, нова система отримала робочу назву FREA. Вона стане європейською антибалістичною системою під головуванням України.

Зеленський наголосив, що після створення необхідних виробничих потужностей Україна зможе не лише забезпечити власні потреби, а й ділитися відповідними технологіями з іншими країнами-партнерами.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. За словами американського лідера, це питання вже опрацьовується, однак конкретні деталі майбутнього проєкту поки не розголошуються.

До слова, окремі елементи ракет, зокрема корпуси, відносно прості у виробництві. Проте найскладнішими залишаються твердопаливні ракетні двигуни, а також малі рульові двигуни, які забезпечують високу точність перехоплення цілей.

Раніше стало відомо, що питання надання Україні ліцензії наразі перебуває лише на початковому етапі. Навіть після її схвалення запуск виробництва такого високотехнологічного озброєння стане тривалим і технічно складним процесом. Найбільшим викликом стане правильна локалізація всього ланцюга постачання необхідних компонентів.

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Теги: системи ППО Patriot Володимир Зеленський ракета балістичні ракети

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