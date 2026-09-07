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Світ наблизився до дефіциту пального для суден та електростанцій

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Світ наблизився до дефіциту пального для суден та електростанцій
Глобальний ринок зіткнувся із загрозою дефіциту мазуту
фото: Reuters

Брак мазуту може сягнути 218 тис. барелів на добу, що загрожує подорожчанням морських перевезень та виробництва електроенергії

Світовий ринок наблизився до дефіциту мазуту, який використовується як паливо для суден та електростанцій. Перебої в роботі нафтопереробних заводів і морських перевезеннях уже скорочують пропозицію, а найбільше наслідки можуть відчути країни Азії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За прогнозом консалтингової компанії Energy Aspects, у третьому кварталі дефіцит мазуту може сягнути 218 тис. барелів на добу. Для порівняння, у третьому кварталі 2025 року нестача становила лише близько 6 тис. барелів на добу.

Однією з головних причин стали війни, які одночасно порушили переробку сирої нафти та її транспортування. Удари пошкодили нафтопереробні потужності Росії та Близького Сходу, а проблеми із судноплавством обмежили постачання. Китай також скоротив переробку та експорт нафтопродуктів, намагаючись не витрачати запаси.

Додатковою проблемою стала зміна пріоритетів самих НПЗ. Через високий попит і більшу прибутковість вони намагаються максимально нарощувати випуск дизельного пального, бензину та авіаційного пального, використовуючи для цього, зокрема, мазут як сировину. У результаті на ринок надходить менше самого мазуту.

Наслідки вже відображаються на запасах і цінах. Запаси мазуту у ключових світових хабах – Сінгапурі, Амстердамі-Роттердамі-Антверпені та Фуджейрі – приблизно на 30% нижчі за середні сезонні показники останніх трьох років.

Особливо різко подорожчало суднове пальне з дуже низьким вмістом сірки. У Сінгапурі його ціна від початку війни з Іраном зросла на 76% – майже до $825 за тонну станом на 1 вересня. Для порівняння, нафта Brent за той самий період подорожчала приблизно на 40%.

«Через тривалі перебої з постачанням на Близькому Сході ми очікуємо, що постачання мазуту залишатиметься критично обмеженим у третьому кварталі», – заявила Reuters аналітикиня Rystad Energy Валері Панопіо.

Найбільше від дефіциту може постраждати Азія, яка значною мірою залежить від постачань із Перської затоки. Особливо вразливим є Сінгапур – найбільший у світі центр бункерування суден, який імпортує понад половину від майже 1 млн барелів пального на добу, необхідних для задоволення попиту.

Скорочення пропозиції загрожує подальшим зростанням витрат судновласників та виробників електроенергії. Дорожче бункерне паливо своєю чергою може підштовхнути вгору тарифи на морські перевезення, а отже, збільшити логістичні витрати у світовій торгівлі.

Суттєво скоротилися й російські поставки. Через українські удари по нафтопереробних заводах експорт мазуту з Росії у серпні впав до рекордно низьких 591 тис. барелів на добу. У середньому протягом 2025 року цей показник перевищував 860 тис. барелів на добу.

Проблеми виникли і на Близькому Сході. Експорт мазуту з регіону в березні-серпні скоротився на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до середніх 447 тис. барелів на добу.

Нагадаємо, раніше світовий ринок уже зіткнувся з різким подорожчанням інших нафтопродуктів. Зокрема, ціни на дизельне пальне у США досягли рекордного рівня на тлі перебоїв із постачанням через війну з Іраном та українських ударів по російських НПЗ.

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Теги: нафта пальне

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