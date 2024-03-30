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Громадяни Таджикистану масово виїжджають з РФ після теракту в «Крокусі»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Громадяни Таджикистану масово виїжджають з РФ після теракту в «Крокусі»
Міністерство праці Таджикистану очікує, що відтік мігрантів з Росії після теракту буде тимчасовим
фото з відкритих джерел

Відстежується ситуація, коли більше людей приїжджає до Таджикистану, ніж виїжджає

Громадяни Таджикистану почали масово виїжджати з Росії після теракту під Москвою. Про це пише Reuters.

«Ми отримуємо багато дзвінків. Це, швидше за все, не скарги на утиски, а страх наших громадян, паніка, багато хто хоче виїхати», – сказала заступнця міністра праці Таджикистану Шахноза Нодірі.

За її словами, зараз відстежується ситуація, коли більше людей приїжджає до Таджикистану, ніж виїжджає.

Водночас міністерство праці Таджикистану очікує, що відтік мігрантів з Росії буде тимчасовим.

До того ж, за даними анонімних джерел видання, цього тижня в Таджикистані затримали дев'ять осіб, підозрюваних у причетності до масового розстрілу, а також до угруповання «Ісламська держава», яке взяло на себе відповідальність за вчинений теракт.

Нагадаємо, після теракту в «Крокус Сіті Холлі» у Москві різко збільшилася кількість справ про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями. До прикладу, лише за 25 березня у столичних судах зареєстрували 784 такі ухвали, за весь минулий тиждень їх було 1106. Здебільшого у них йдеться про видворення за межі країни.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. Згодом концертний зал загорівся.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

До слова, Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня.

Стало відомо, що після нападу на концертний зал «Крокус Сіті Холл» у Росії посилилася антимігрантська риторика, що загрожує перерости у міжетнічну ворожнечу всередині РФ.

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Теги: теракт держава стрілянина росія Таджикистан

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