Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори. Пекін відреагував

Президент США Дональд Трамп звертається до нації з Білого дому у Вашингтоні

Президент США стверджує, що Пекін незаконно отримав дані американських виборців

Президент США Дональд Трамп розсекретив документи, які, за його словами, свідчать про втручання Китаю під час виборів 2020 року. Водночас американська розвідка ще у 2021 році дійшла висновку, що доказів впливу Пекіна на результати голосування немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами Трампа, розсекречені документи свідчать, що Китай незаконно отримав 220 млн. записів про американських виборців, зокрема їхні імена, адреси та інші персональні дані.

Водночас оцінка американської розвідки, оприлюднена у 2021 році, не виявила доказів того, що будь-яка іноземна держава змогла вплинути на реєстрацію виборців, підрахунок голосів чи результати президентських виборів 2020 року. У документі зазначалося, що Китай збирав інформацію про американських виборців і політичні процеси, однак доказів втручання в результати голосування не було.

У Міністерстві закордонних справ Китаю відкинули звинувачення. Річник посольства КНР у Вашингтоні Лю Чан заявив, що Китай ніколи не втручався і не втручатиметься у президентські вибори США.

Виступ Трампа відбувся напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Під час звернення президент також закликав Конгрес ухвалити законодавчі зміни, що передбачають жорсткіші вимоги до ідентифікації виборців та підтвердження громадянства під час реєстрації для голосування.

Нагадаємо, Трамп роками ставив під сумнів результати президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден. Водночас чисельні судові рішення та перерахунки голосів не виявили доказів масштабних фальсифікацій.

Напередодні Reuters повідомляло, що Білий дім розглядає можливість розсекречення розвідувальних матеріалів щодо можливого втручання Китаю під час виборів 2020 року. Водночас, джерела агентства зазначали, що документи не містять доказів зміни результатів голосування чи маніпуляцій із підрахунком голосів.