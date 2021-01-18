Трамп в останній день своєї каденції має намір помилувати 100 злочинців

Рішення про помилування стосуватимуться чиновників і бізнесменів, відомих реперів і лікаря з Палм-Біч

Президент Дональд Трамп має намір в останній день своєї каденції 19 січня оформити близько 100 помилувань, або ж пом'якшити низку покарань.

Про це повідомляє CNN із посиланням на трьох осіб, знайомих з питанням.

Частина рішень про помилування, які має намір ухвалити Трамп, стосуватиметься злочинців з числа так званих «білих комірців», – чиновників і бізнесменів, – відомих реперів та інших.

Водночас, на даний момент не очікується, що в цей список увійде сам Трамп. За словами двох джерел, в неділю в Білому домі відбулося засідання, на якому обговорювати список помилувань.

Деякі з найближчих радників президента-республіканця також закликали його не надавати помилування нікому з тих, хто брав участь у штурмі Капітолію США.

Частина рішень про помилування поширюватиметься на політичних союзників Трампа.

Відомо напевно, що помилування Трампа отримає очний лікар з Палм-Біч, Флорида, доктор Саломон Мельген, який перебуває у в'язниці після того, як був засуджений за десятками звинувачень у шахрайстві в сфері охорони здоров'я.

Мельген, який примітний тим, що був співучасником корупційної справи проти сенатора-демократа Нью-Джерсі Боба Менендеса, був засуджений до 17 років ув'язнення в 2018 році. Хоча його ім'я здивувало деяких союзників Трампа, враховуючи ставлення президента до Менендеса, Мельген вважається багатою і впливовою фігурою на півдні Флориди. Справа про корупцію проти Менендеса і Мельгена була припинена Міністерством юстиції в січні 2018 року.

До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.