Міноборони Росії визнало: будинок у Білгороді обвалився через роботу російського ППО (відео)

Росіяни повідомляються, що їхня ППО знищила дрони над Білгородщиною

Міністерство оборони країни-агресорки визнало, що удар по житловому будинку у Білгороді справа рук російських військових. Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ в телеграм.

Зокрема росіяни повідомляються, що їхня ППО знищила нібито українські дрони над Білгородщиною

«Близько 12.30 за московським часом було зірвано спробу київського режиму здійснити теракт із застосуванням БПЛА авіаційного типу по цілях на території Російської Федерації.

Український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області засобами ППО, які чергували», – йдеться у повідомленні.

Там стверджують, що над Білгородом російська ППО знищила шість ракет «Точка-У», чотири реактивні снаряди РСЗВ «Вампір», дві реактивні снаряди РСЗВ «Ольха».

Водночас МНС країни звітує, що вдалося врятувати 12 осіб. Про загиблих та постраждалих – ані слова.

Нагадаємо, у Білгороді внаслідок вибуху обвалився під'їзд будинку. Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще 10 постраждали.

Як зазначається, під'їзд житлового будинку звалився на вулиці Щорса в Бігороді. Усіх жителів евакуюють через загрозу обвалення багатоповерхівки.