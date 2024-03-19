У Білорусі заарештовано пастира, який закликав молитися за Україну

Зарецький і його однодумці не раз зазнавали переслідувань поліції

У Білорусі пастора євангелічної церкви з Новолукомля Олександра Зарецького заарештували на 15 діб за те, що він у своїх проповідях закликав молитися за Україну. Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, затриманий пастор під час чергування в храмі «у присутності громадян з метою вираження своїх суспільно-політичних інтересів» зробив низку заяв.

«Помолімося за тих, хто сидить у в’язницях з надуманих причин», «Подивіться, як вищі чиновники говорять одне, а на вулицях люди бачать інше», «Помолімося за Україну, прийдемо на молитви за Україну».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд постановив, що з такими заявами пастор «взяв участь у пікетуванні» без відповідного дозволу райвиконкому.

Сам Зарецький на суді не визнав себе винним та заявив, що його висловлювання були вирвані з контексту.

Зарецький і його однодумці не раз зазнавали переслідувань поліції. У 2021 році у пастора пройшли обшуки, навесні 2023 року його затримали за «розповсюдження екстремістських матеріалів».

Раніше повідомлялося, що у Білорусі українка отримала дев’ять років колонії за «шпигунство». Наразі невідомо, що саме стало приводом для звинувачення на адресу Захаренко, оскільки суд над нею проходив у закритому режимі. Крім тюремного терміну, суд ухвалив конфіскувати у Наталії мікроавтобус.

Разом із українкою судили її подругу, білоруску Ларису Крупу. За «неповідомлення про злочин» вона отримала штраф у розмірі 4 тисячі білоруських рублів.