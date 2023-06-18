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У Бразилії стався потужний циклон: є загиблі та зниклі безвісти (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Бразилії стався потужний циклон: є загиблі та зниклі безвісти (фото)
Знімок показує пошкодження та повені через сильні дощі після позатропічного циклону
фото: Reuters

Найбільш постраждало від циклону місто Караа 

У бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул внаслідок тропічного циклону загинули щонайменше 11 людей. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

«Шторм спричинив зливи, і зараз у затоплених районах ведуться пошуки за допомогою гелікоптерів. Ще 20 осіб зникли безвісти», - йдеться в заяві місцевого уряду.

Найбільш постраждало від циклону місто Караа з населенням понад 8 000 осіб.

«Ситуація в Караа нас глибоко турбує. Дуже важливо, щоб ми визначили основні постраждалі райони і людей, які потребують підтримки», - сказав губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте.

Знімки з висоти пташиного польоту показують пошкодження та повені через сильні дощі після позатропічного циклону в бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

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У Бразилії стався потужний циклон: є загиблі та зниклі безвісти (фото) фото 2
У Бразилії стався потужний циклон: є загиблі та зниклі безвісти (фото) фото 3
У Бразилії стався потужний циклон: є загиблі та зниклі безвісти (фото) фото 4

Раніше повідомлялося, що в Індії та Пакистані вирує циклон: ураган «Біпарджой» забрав життя щонайменше однієї людини в Пакистані та двох людей в Індії. 

Також влада Бангладеш і М'янми повідомляла про евакуацію тисяч людей, оскільки тропічний циклон «Мокко» посилюється над Бенгальською затокою і може пошкодити прибережні райони цих країн.

До слова, рятувальники у Пакистані намагаються якомога швидше переселити понад 100 тис. людей із південно-східної прибережної смуги країни через очікування руйнівного циклону «Біпарджой», який уже потроху наближається до сусідньої Індії. 

Теги: Бангладеш рятувальники шторм ураган

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