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Консервував вдома канабіс: поліція вилучила у жителя Вінниччини наркотики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Консервував вдома канабіс: поліція вилучила у жителя Вінниччини наркотики
Поліцейські вилучили банки з речовиною, схожою на канабіс, який господар законсервував
фото: Національна поліція

Чоловіку загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п’яти років

За інформацією слідства, 56-річний житель Тульчинського району зберігав заборонені речовини за місцем проживання у приватному будинку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

17 липня правоохоронці провели у його домоволодінні санкціонований обшук. У результаті поліцейські вилучили банки з речовиною, схожою на канабіс, який господар законсервував, та мішок макової соломи, вагою близько 5 кг.

Вилучене направили на експертизу.

За цим фактом слідчі відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу проводять розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п’яти років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру.

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Теги: поліція наркотики Вінниччина

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