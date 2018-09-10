У ЦВК Росії прокоментували конфуз Путіна з бюлетенем



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Путін на виборах мера Москви

Путін двічі не тим боком поклав бюлетень

Президент Росії Володимир Путін під час голосування на виборах мера Москви неправильно ввів свій бюлетень в комплекс обробки виборчих бюлетенів (КОВБ), тому апарат не відразу прийняв документ.

Про це розповіла голова ЦВК Росії Елла Памфілова, пише Lenta.ru.

«Виявилося, що президент не тим боком поклав бюлетень, він поклав його у відкриту, а у нас КОВБи заточені на те, щоб дотримуватися таємниці голосування», - пояснила вона.

«Президент, як людина відкрита, два рази намагався ввести так, КОВБ сказав, що це неправильно, і з третього разу бюлетень був прийнятий», - додала Памфілова.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін не відразу зміг проголосувати за кандидата в мери Москви на виборах 9 вересня. Путін зміг кинути виборчий бюлетень в урну лише з третього разу, до того механічний голос сказав: «Бюлетень невстановленої форми».

Як відомо, всього вибори глав регіонів в єдиний день голосування пройшли у неділю в 26 суб'єктах Росії.

Заданими екзит-полів, діючий мер Москви Сергій Собянін на виборах набрав 74% голосів виборців.

Нагадаємо, у містах Росії проходили акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбувалися в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирали губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

Повідомлялося, що у Петербурзі на акції проти пенсійної реформи були затримані 500 осіб.

Також депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський побив активістів під час мітингу в Москві.

Станом на вечір неділі повідомлялося про майже 900 затриманих в РФ.

До слова, Youtube заблокував рекламу Навального про акції проти пенсійної реформи.