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У Домінікані обвалився дах нічного клубу: кількість загиблих зросла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Домінікані обвалився дах нічного клубу: кількість загиблих зросла
Наразі ідентифіковано 54 жертви
фото: EPA/UPG

Бетонні плити миттєво вбили багатьох, багато людей опинилися заблокованими

У Домініканській Республіці трапилася масштабна трагедія – в нічному клубі Jet Set у столиці Санто-Домінго обвалився дах, унаслідок чого загинуло щонайменше 124 людини, ще сотні отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними Національного інституту судової патології, наразі ідентифіковано 54 загиблих, імена яких уже були оголошені. Родинам передали тіла 28 жертв, однак точна кількість загиблих ще не встановлена. Загалом, за офіційною інформацією, постраждало понад 250 осіб.

Трагедія сталася під час заходу, на якому були присутні музиканти, відомі спортсмени й урядовці. Приміщення клубу було переповнене, коли раптово обвалився дах. Бетонні плити миттєво вбили багатьох, а десятки людей опинилися заблокованими на танцполі.

Серед загиблих – легендарний виконавець меренге Руббі Перес, який виступав на сцені в момент обвалу.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. За словами чиновників, із-під завалів уже вдалося витягти 145 людей, які вижили.

Станом на середу понад 20 постраждалих залишаються в лікарнях, щонайменше вісім із них – у критичному стані.

У Домінікані обвалився дах нічного клубу: кількість загиблих зросла фото 1
фото: AP

Нагадаємо, прокурор Розальба Рамос заявила, що хоча «всі хочуть знати», що сталося, влада все ще зосереджена на пошуку тих, хто вижив. Вони облаштували імпровізований морг біля клубу, а понад 120 людей вишикувалися в чергу, щоб здати кров у двох різних центрах.

Раніше ми писали, що 16 березня в місті Кочані в Північній Македонії в нічному клубі Pulse під час виступу хіп-хоп-дуету ADN. Ймовірно, займання виникло через використання піротехнічних пристроїв. Внаслідок пожежі загинуло 59 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Відомо, що 155 людей постраждали та знаходяться у різних лікарнях. У рамках розслідування трагедії затримано 10 осіб, у тому числі чиновники, які видали клубу ліцензію.

Теги: трагедія смерть

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