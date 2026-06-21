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У Домініканській Республіці масштабна пожежа майже вщент знищила розкішний готель

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Домініканській Республіці масштабна пожежа майже вщент знищила розкішний готель
Велика пожежа майже повністю знищила розкішний курорт у Домініканській Республіці
скріншот з відео

Пожежа охопила популярний 4-зірковий курортний готель у Домініканській Республіці – Viva Dominicus Beach by Wyndham

У п'ятницю на південно-східному узбережжі Домініканської Республіки в популярному серед американських та іноземних туристів місті Байяїбе сталася серйозна пожежа, яка практично повністю зруйнувала розкішний комплекс Viva Dominicus Beach by Wyndham. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Через стрімке поширення вогню влада була змушена екстрено вивезти з території Viva Dominicus Beach by Wyndham приблизно 1690 відпочивальників, яких згодом розмістили в інших готелях та розташованих неподалік житлових комплексах.

За повідомленнями місцевих засобів масової інформації, пожежа призвела до загибелі одного туриста з Італії, а ще кільком особам знадобилася допомога медиків. У Центрі надзвичайних ситуацій країни зазначили, що надто швидкому розповсюдженню полум'я посприяли сильні пориви вітру, а також особливість архітектури курорту, де частина даху була оздоблена соломою.

Наразі фахівці встановлюють точні причини займання. Водночас інший сусідній готель мережі, Viva Wyndham Dominicus Palace, внаслідок інциденту не зазнав ушкоджень і продовжує приймати гостей у штатному режимі.

Viva Dominicus Beach by Wyndham – це популярний 4-зірковий курортний готель у Домініканській Республіці (регіон Ла-Романа/Байяїбе), що працює за системою«все включено». Він розташований на першій береговій лінії біля пляжу Домінікус, відомого своїм білим піском і чистою водою.
Вигляд частини готелю Viva Dominicus Beach by Wyndham до пожежі
Вигляд частини готелю Viva Dominicus Beach by Wyndham до пожежі
фото: Booking

Як відомо, заплановане будівництво розкішного курортного комплексу вартістю €1,4 млрд на південному узбережжі Албанії, інвестором якого виступив зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, спровокувало наймасштабніші народні демонстрації в країні з моменту падіння комунізму в 1991 році. 

Проєкт на 10 тис. місць розгорнули в заповідній зоні дикої природи Піше Поро-Нарта, яка є частиною дельти річки Вйоса – однієї з найчистіших диких річок Європи, де мешкають фламінго та гніздяться рідкісні черепахи. Через загрозу знищення екосистеми та початок прокладання будівельної дороги без екологічної експертизи, країну охопила хвиля протестів, яка отримала назву «революція фламінго».

Теги: пожежа готель

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