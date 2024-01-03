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Радбез ООН оновився на третину. Кислиця нагадав про «окупанта совєцького місця»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Радбез ООН оновився на третину. Кислиця нагадав про «окупанта совєцького місця»
Постійними членами Радбезу ООН є США, Велика Британія, Франція, Китай і РФ, що зайняла місце СРСР
фото з відкритих джерел

У січні у Радбезі ООН головує Франція

1 січня оновилася третина складу Ради Безпеки ООН. Непостійними членами стали Алжир, Гаяна, Словенія, Сьєрра-Леоне та Південна Корея.

У січні у Радбезі ООН головує Франція.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у соцмережі Х зазначив, що оновлення складу Радбезу - «це привід нагадати, що Радбез - це не безособове приміщення з підковоподібним столом та 15 членськими стільцями навколо».

«Рада Безпеки – це керівники національних урядів, які діють через своїх послів, урядів, на які всі держави-члени ООН поклали у Сан-Франциско головну статутну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки і доручили діяти у виконанні цього завдання від імені нас усіх. Від імені, а не проти нас. Тому, коли лунають звернення і критика на адресу Радбезу, памʼятайте, що вони адресовані не до його стін і обслуговуючого секретаріату, а до конкретних національних керівників країн, які мають реальні імʼя і обличчя», – написав Кислиця.

У 2024 році це уряди Алжиру, Гаяни, Еквадору, Мальти, Мозамбіку, Китаю, Південної Кореї, Сьєрра-Леоне, Словенії, Великої Британії, США, Франції, Швейцарії, Японії. «І, звісно, окупанта совєцького місця – РФ», – зауважив Кислиця.

Нагадаємо, що з 15 членів Радбезу ООН постійними є США, Велика Британія, Франція, Китай і Радянський Союз.

Непостійні члени обираються на два роки. Албанія, Бразилія, Габон, Гана, ОАЕ та Габон входили до РБ у 2022-2023 роках. Мальта, Еквадор, Японія, Мозамбік, Швейцарія - обрані непостійними членами у 2023-2024 рр.

Алжир, Гаяна, Словенія, Сьєрра-Леоне та Південна Корея займатимуть місця в Радбезі в 2024-2025 роках.

У грудні в Радбезі ООН головував Еквадор, у лютому цю роль виконуватиме Гаяна, у березні – Японія.

Нагадаємо, 29 грудня Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Головна тема – масований удар росіян по Україні 29 грудня.

На цьому засіданні постійний представник Росії при ООН Василь Небензя закликав Україну та Захід готуватися до жахливих новин найближчим часом.

Теги: Радбез ООН Сергій Кислиця росія

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