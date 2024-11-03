У Франції на 27 років засуджено колишнього лікаря, який причетний до геноциду в Руанді

За даними ООН, геноцид у Руанді забрав понад 800 тис. життів, більшість з яких були етнічними тутсі

Рвамусьо звинувачено в участі у похованні жертв у масових могилах та «у відчайдушній спробі приховати докази геноциду»

Паризький суд засудив колишнього руандійського лікаря Ежена Рвамусьо до 27 років ув’язнення, зокрема, за участь у геноциді тутсі 1994 року. Про це повідомляє Le Figaro.

Згідно з повідомленням, 65-ти річний Рвамусьо став восьмим руандійцем, якого судять у Франції за геноцид тутсі.

Колишнього лікаря та викладача університету звинуватили, зокрема, у підтримці та поширенні гасел влади хуту, які підбурювали населення до нападів на меншину тутсі. Як доказ фігурував його публічний виступ 14 травня 1994 року у присутності Жана Камбади, тодішнього прем’єр-міністра.

Рвамусьо також звинувачували в участі у похованні жертв у масових могилах та «у відчайдушній спробі приховати докази геноциду». Його адвокат оголосив про намір подати апеляцію. Звинувачення вимагало покарання у вигляді тридцяти років позбавлення волі.

Геноци́д у Руа́нді – дії тимчасового уряду Руанди, що прийшов до влади в результаті військового перевороту, етнічної більшості країни – народності хуту, проти представників етнічної меншини країни – народності тутсі; і проти хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів, направлені на повне знищення і тих, і інших. Число вбитих за 100 днів склало, ймовірно, близько 800 тис. чоловік, із них приблизно 10 % склали хуту.

Нагадаємо, один із найбільш розшукуваних підозрюваних у геноциді 1994 року в Руанді, якого звинувачують у замовленні вбивства 2 тис. людей, що переховувалися в церкві, заперечив свою причетність до злочину.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон визнав, що в 1994 році його країна не доклала зусиль для того, щоб запобігти чи зупинити геноцид, жертвами якого стали понад 800 тисяч представників народу тутсі. При цьому офіційного вибачення він не попросив.

Стало відомо, що в Нігерії 29 дітям може загрожувати смертна кара за участь у протестах проти рекордної економічної кризи. Усі ці неповнолітні у віці від 14 до 17 років. Загалом 76 протестувальників, включаючи підлітків, були звинувачені за 10 статтями тяжких злочинів, серед яких «державна зрада, знищення майна та бунт».