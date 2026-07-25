Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Великі міста Грузії вдруге за дві доби залишилися без світла

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Великі міста Грузії вдруге за дві доби залишилися без світла
У Грузії вдруге за дві доби стався масштабний блекаут
фото з соцмереж

Без електроенергії залишилися Тбілісі, Батумі та Кутаїсі, а причину аварії влада поки не назвала

Грузія вдруге менш ніж за дві доби пережила масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та низка інших міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NewsGeorgia.

Новий збій у національній енергосистемі стався близько 08:00 за місцевим часом. У столиці країни тимчасово зупинив роботу метрополітен, виникли перебої в русі поїздів, а через зупинку насосних станцій у частині міста зникло водопостачання.  Користувачі також повідомляли про нестабільну роботу мобільного інтернету. Водночас відновлення електропостачання розпочалося майже одразу.

У деяких районах Тбілісі світло повернулося приблизно через пів години після аварії. Державна електромережа Грузії поки не назвала причину нового масштабного збою. Новий блекаут стався менш ніж через 30 годин після попереднього масштабного відключення електроенергії, яке охопило значну частину країни в ніч на 24 липня.

Після першої аварії Національна комісія з регулювання енергетики та водопостачання Грузії розпочала розслідування, однак офіційної версії причин інциденту досі не оприлюднила.

Водночас оператор GSE вже спростував інформацію про нібито аварію на лінії електропередачі з Туреччиною, а керівництво Інгурської ГЕС заявило, що на станції жодних аварій не сталося.

Нагадаємо, Грузія вже переживала масштабний блекаут у квітні 2025 року. Тоді через аварію на лінії електропередачі «Кавкасіоні» без електроенергії залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Зугдіді та десятки інших міст і селищ.

 

Читайте також:

Теги: електроенергія Грузія блекаут

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саудівська компанія купує чотири сонячні електростанції в Київській області
Саудівська компанія купить чотири сонячні електростанції в Україні: деталі
6 липня, 13:05
Блекаут на півдні збігається із загостренням паливної кризи на окупованих територіях
Окуповані території Херсонщини й Запоріжжя лишились без світла
5 липня, 22:10
Без світла залишився весь окупований півострів, а в окремих районах зникли також вода та зв'язок
Крим другу добу без світла: електропостачання відновлено лише в Керчі
7 липня, 21:22
Наслідки нічної атаки безпілотників на об'єкти енергетики окупованого півострова
Безпілотники атакували Крим: Євпаторію та Саки знеструмлено
10 липня, 05:00
Українка порівняла асортимент продуктів в Барселоні та Тбілісі
Харківʼянка розкрила реальні мінуси життя в Грузії
22 липня, 08:17
У червні ДТЕК повернув світло 1,5 млн родин після ворожих обстрілів
У червні ДТЕК повернув світло 1,5 млн родин після ворожих обстрілів
1 липня, 16:10
Підвищення прайс-кепів зняло бар'єр для імпорту електроенергії – депутат
Підвищення прайс-кепів зняло бар'єр для імпорту електроенергії – депутат
8 липня, 18:17
Мешканці окупованого Криму поскражилися на Сергія Аксьонова через масштабну кризу півострова
«Воды совсем нет!». Жителі Криму поскаржилися на гауляйтера Аксьонова
13 липня, 18:44
«Енергоатом»: біржові аукціони проведено за Регламентом, результати сформовані автоматично
«Енергоатом»: біржові аукціони проведено за Регламентом, результати сформовані автоматично
Вчора, 22:07

Соціум

Великі міста Грузії вдруге за дві доби залишилися без світла
Великі міста Грузії вдруге за дві доби залишилися без світла
Дрони дісталися Єкатеринбурга: під ударом – склад Wildberries
Дрони дісталися Єкатеринбурга: під ударом – склад Wildberries
Український скульптор спровокував скандал «антивоєнним проєктом» у Монако (фото)
Український скульптор спровокував скандал «антивоєнним проєктом» у Монако (фото)
В Енгельсі – пожежа поблизу військового аеродрому, Ростов теж під ударом
В Енгельсі – пожежа поблизу військового аеродрому, Ростов теж під ударом
В Африці суворо покарали російських шпигунів за криваві провокації
В Африці суворо покарали російських шпигунів за криваві провокації
Улюблений курорт росіян може скасувати для них безвізовий режим
Улюблений курорт росіян може скасувати для них безвізовий режим

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
71K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
55K
Ліцеїст із Київщини створив пристрій, який може змінити хід війни

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua