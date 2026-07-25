Великі міста Грузії вдруге за дві доби залишилися без світла

У Грузії вдруге за дві доби стався масштабний блекаут

Без електроенергії залишилися Тбілісі, Батумі та Кутаїсі, а причину аварії влада поки не назвала

Грузія вдруге менш ніж за дві доби пережила масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та низка інших міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NewsGeorgia.

Новий збій у національній енергосистемі стався близько 08:00 за місцевим часом. У столиці країни тимчасово зупинив роботу метрополітен, виникли перебої в русі поїздів, а через зупинку насосних станцій у частині міста зникло водопостачання. Користувачі також повідомляли про нестабільну роботу мобільного інтернету. Водночас відновлення електропостачання розпочалося майже одразу.

У деяких районах Тбілісі світло повернулося приблизно через пів години після аварії. Державна електромережа Грузії поки не назвала причину нового масштабного збою. Новий блекаут стався менш ніж через 30 годин після попереднього масштабного відключення електроенергії, яке охопило значну частину країни в ніч на 24 липня.

Після першої аварії Національна комісія з регулювання енергетики та водопостачання Грузії розпочала розслідування, однак офіційної версії причин інциденту досі не оприлюднила.

Водночас оператор GSE вже спростував інформацію про нібито аварію на лінії електропередачі з Туреччиною, а керівництво Інгурської ГЕС заявило, що на станції жодних аварій не сталося.

Нагадаємо, Грузія вже переживала масштабний блекаут у квітні 2025 року. Тоді через аварію на лінії електропередачі «Кавкасіоні» без електроенергії залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Зугдіді та десятки інших міст і селищ.