Суд відпустив грузина, через арешт якого Тбілісі охопили протести

Георгія Чигладзе звільнили із зали засідань під заставу в 5 тисяч ларі

Телавський районний суд обрав запобіжний захід Георгію Чигладзе, якого затримали після конфлікту з російськомовними туристами під час весілля в готелі Agarani Estate. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Interpressnews.

Суддя Тамар Капанадзе частково задовольнила клопотання прокуратури та призначила заставу у розмірі 5 тисяч ларі, після чого чоловіка звільнили із зали суду.

Прокуратура наполягала на заставі з утриманням під вартою. Мовляв, існував ризик, що Чигладзе може переховуватися або вчинити нове правопорушення. Сторона захисту заперечила проти арешту, наголосивши, що чоловік від початку співпрацював зі слідством і не планував тікати. Адвокати погодилися на заставу, однак просили звільнити підозрюваного із зали суду. Внести необхідну суму зголосився готель.

За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, конфлікт стався в готелі Agarani Estate. Іноземки, які перебували у номері, нібито ображали гостей весілля з балкона та вилили рідину на музичну апаратуру. Після цього брат нареченого Чигладзе піднявся до їхнього номера, де сталася сутичка.

Одну з жінок доправили до лікарні. Постраждала стверджує, що причиною нападу стала російська мова. Водночас адвокат затриманого заперечує мовний мотив і заявляє, що туристки самі спровокували конфлікт. За його версією, одна з жінок схопила Чігладзе за шию та вдарила в груди, після чого він, захищаючись, ударив її ліктем в обличчя.

Чоловік після конфлікту Фото з соцмереж

Російські медіа назвали постраждалу громадянкою Росії. Водночас одна з її подруг заявила, що народилася в Україні, але живе в Росії. МВС Грузії офіційно не підтвердило громадянство учасниць конфлікту.

Чигладзе затримали за підозрою в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень. Санкція відповідної статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. Затримання чоловіка викликало протести у Тбілісі.

Учасники стали на бік затриманого, оскільки вважають, що конфлікт спричинила поведінка російських туристок, а не використання ними російської мови. Вони вимагали звільнити Чігладзе та скандували антиросійські гасла.

Зазначимо, що у травні Грузія заявила про готовність нормалізувати відносини з Україною. Під час зустрічі глав МЗС обох країн сторони підтвердили взаємний інтерес до продовження діалогу, хоча Тбілісі й наголосив на невирішених суперечностях.