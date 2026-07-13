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«Воды совсем нет!». Жителі Криму поскаржилися на гауляйтера Аксьонова

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Воды совсем нет!». Жителі Криму поскаржилися на гауляйтера Аксьонова
Мешканці окупованого Криму поскражилися на Сергія Аксьонова через масштабну кризу півострова
колаж: glavcom.ua

Жителі півночі окупованого Криму заявляють, що вже восьмий день живуть без електрики, води та нормального зв'язку

Мешканці Джанкоя, Армянська та Красноперекопська в окупованому Криму поскаржилися на тривалу відсутність електропостачання та води. За їхніми словами, вони звернулися до підконтрольного Кремлю керівника Криму Сергія Аксьонова, однак уже за кілька годин їхнє звернення зникло із соціальних мереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

У зверненні жителі заявили, що на півночі окупованого півострова світло не вмикали протягом семи днів. «За тиждень нам жодного разу не вмикали світло. Люди викидають продукти, втрачають роботу та звичний спосіб життя. У районах взагалі немає води, а в місті її частково подають лише на чотири години на добу», – йдеться у зверненні.

«Воды совсем нет!». Жителі Криму поскаржилися на гауляйтера Аксьонова фото 1
фото: cemaat.media

Автори також спростували інформацію про нібито відновлення електропостачання. «Ходять чутки, що нам вмикають світло на кілька годин на день. Це неправда! Ми повністю знеструмлені», – зазначили вони.

Крім того, люди стверджують, що місцева окупаційна адміністрація не організувала підвезення води до населених пунктів, які повністю залишилися без водопостачання. «Влада міста та району не здійснює підвезення води до населених пунктів, де її немає взагалі!» – наголосили автори звернення.

За словами жителів, літні люди не мають змоги підтримувати зв'язок із рідними або виїхати туди, де можна зарядити телефон. У Джанкої, як вони стверджують, працює лише один пункт для заряджання мобільних пристроїв.

Після звернення до Сергія Аксьонова, за повідомленнями місцевих ЗМІ, їм зателефонували з міської адміністрації та запевнили, що ситуація нібито покращиться лише до середини серпня.

«Як нам існувати в таких умовах? Не всі люди мають можливість виїхати й перечекати цю ситуацію. Ми, стійкий народ Північного Криму, просимо допомоги», – написали мешканці.

Пізніше звернення менш ніж за пів доби видалили з усіх ресурсів. Водночас у місцевому інформаційному просторі активно поширюються оголошення про продаж генераторів, портативних електростанцій та пального.

Нагадаємо, що у ніч на 12 липня в тимчасово окупованому Криму стався масштабний блекаут – перед знеструмленням у Севастополі пролунав вибух. 

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Теги: Крим вода Сергій Аксьонов блекаут

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