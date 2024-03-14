У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)

Наразі офіційної інформації про причини пожежі немає

У російському Сочі виникла пожежа біля аеропорту. На опублікованих відео в соцмережах можна побачити великі стовпи чорного диму, який здіймається над аеропортом.

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Наразі офіційної інформації про причини пожежі немає.

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У соцмережах пишуть про вибухи і що Сочі приймає естафету «бавовни». Також російські пабліки повідомляють, що біля аеропорту проходять навчання. Зокрема повідомляється, що дим є результатом навчальних заходів, що проводяться аварійно-рятувальними службами аеропорту спільно з підрозділами МНС міста. А спалах є «спланованим для відпрацювання гасіння пожежі».

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня у Білгородської області повідомили про детонування двох безпілотників у селищі Прохорівка, спалахнула пожежа. Унаслідок першого вибуху в селищі спалахнула покрівля приватного будинку, також вибито вікна та посічено фасад. За словами губернатора області, постраждалих немає, адже у будинку ніхто не мешкав.

Також уранці 13 березня росіяни заявили про пожежу на нафтопереробному заводі в Рязані. Місцеві жителі перед цим нібито чули вибухи.