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У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Сочі горить аеропорт, у мережі пишуть про вибухи (відео)
фото скріншот відео

Наразі офіційної інформації про причини пожежі немає

У російському Сочі виникла пожежа біля аеропорту. На опублікованих відео в соцмережах можна побачити великі стовпи чорного диму, який здіймається над аеропортом. 

Наразі офіційної інформації про причини пожежі немає.

У соцмережах пишуть про вибухи і що Сочі приймає естафету «бавовни». Також російські пабліки повідомляють, що біля аеропорту проходять навчання. Зокрема повідомляється, що дим є результатом навчальних заходів, що проводяться аварійно-рятувальними службами аеропорту спільно з підрозділами МНС міста. А спалах є «спланованим для відпрацювання гасіння пожежі». 

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня у Білгородської області повідомили про детонування двох безпілотників у селищі Прохорівка, спалахнула пожежа. Унаслідок першого вибуху в селищі спалахнула покрівля приватного будинку, також вибито вікна та посічено фасад. За словами губернатора області, постраждалих немає, адже у будинку ніхто не мешкав.

Також уранці 13 березня росіяни заявили про пожежу на нафтопереробному заводі в Рязані. Місцеві жителі перед цим нібито чули вибухи. 

Теги: пожежа

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