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    У Казахстані знято режим надзвичайного стану

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    Поки в країні не буде&nbsp;ходів та мітингів - У Казахстані знято режим надзвичайного стану
    Поки в країні не буде ходів та мітингів
    фото: KazTAG

    Водночас в Алмати збережеться «червоний» рівень терористичної загрози

    У Казахстані у вівторок, 18 січня, оголосили про припинення дії режиму надзвичайного стану, запровадженого президентом Касимом-Жомартом Токаєвим на тлі масових протестів. Про це із посиланням на речника Акорди Беріка Уалі повідомляє KazTAG.

    «Від опівночі 19 січня припиняється дія режиму надзвичайної ситуації у містах Нур-Султан та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях», – вказав Уалі.

    Зазначається, що в решті регіонів дія режиму надзвичайної ситуації була достроково скасована раніше.

    «Так, уся країна повертається до нормального життя. Скасовуються введені комендантська година та інші тимчасові обмеження», – продовжив речник Акорди.

    Водночас в Алмати збережеться «червоний» рівень терористичної загрози, в межах якого місто цілодобово патрулюватимуть поліціянти, нацгвардійці та сили Міноборони. Також продовжиться робота блокпостів.

    Окрім того, органам правопорядку дозволяється проводити особистий огляд та огляд речей громадян, транспортних засобів, а також тимчасово обмежувати або забороняти їхній рух.

    Проведення ходів та мітингів наразі перебуває під забороною.

    Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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    Теги: Казахстан робота місто комендантська година
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    У Казахстані знято режим надзвичайного стану