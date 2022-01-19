У Казахстані знято режим надзвичайного стану

Поки в країні не буде ходів та мітингів

Водночас в Алмати збережеться «червоний» рівень терористичної загрози

У Казахстані у вівторок, 18 січня, оголосили про припинення дії режиму надзвичайного стану, запровадженого президентом Касимом-Жомартом Токаєвим на тлі масових протестів. Про це із посиланням на речника Акорди Беріка Уалі повідомляє KazTAG.

«Від опівночі 19 січня припиняється дія режиму надзвичайної ситуації у містах Нур-Султан та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях», – вказав Уалі.

Зазначається, що в решті регіонів дія режиму надзвичайної ситуації була достроково скасована раніше.

«Так, уся країна повертається до нормального життя. Скасовуються введені комендантська година та інші тимчасові обмеження», – продовжив речник Акорди.

Водночас в Алмати збережеться «червоний» рівень терористичної загрози, в межах якого місто цілодобово патрулюватимуть поліціянти, нацгвардійці та сили Міноборони. Також продовжиться робота блокпостів.

Окрім того, органам правопорядку дозволяється проводити особистий огляд та огляд речей громадян, транспортних засобів, а також тимчасово обмежувати або забороняти їхній рух.

Проведення ходів та мітингів наразі перебуває під забороною.

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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