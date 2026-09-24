Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Казахстані зросла кількість загиблих військових під час навчань

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Казахстані зросла кількість загиблих військових під час навчань
Загинули військові під час навчань
фото: ТАСС

Пошуково-рятувальна операція триває

Кількість військовослужбовців, які загинули під час навчань на узбережжі Каспійського моря в Мангистауській області Казахстану, зросла до 12. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адміністрацію регіону.

Ще двох військових продовжують шукати.

Влада також уточнила попередні дані щодо кількості військовослужбовців, яких віднесло в море. Їх було 17, а не 19, як повідомлялося раніше. Трьох вдалося врятувати.

Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово. Роботу на місці координує урядова комісія на чолі із заступником прем'єр-міністра Казахстану Канатом Бозумбаєвим. Він доручив залучити до пошуків зниклих усі необхідні сили та засоби, а також надати допомогу родинам загиблих.

Нагадаємо, у Казахстані загинули військовослужбовці під час навчань військово-морських сил на узбережжі Каспійського моря.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 25 вересня днем загальнонаціональної жалоби після загибелі військовослужбовців у Каспійському морі.

Теги: Казахстан військові навчання військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шерман, Ейзенхауер, Кларк і український список 2019 року: чотири уроки до першої повоєнної кампанії
«Хлопці прийдуть і порядок наведуть». Чому найкращі генерали світу відмовлялися від влади?
7 вересня, 07:37
Старший лейтенант, командир роти спеціальної розвідки 150 ОРБ з позивним «Німець» разом з інтерв'юером Михайлом Глуховським
Командир роти спецрозвідки «Німець»: Інфільтрацію ворога зупиняємо хитрістю
7 вересня, 10:30
Володимир Путін під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку
«Переговори зараз заморожені»: Путін зробив заяву про Україну
1 вересня, 23:21
Триває 1655-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2026 року
5 вересня, 08:52
Сліди влучання російського дрона на будівлі СБУ на вул. Володимирській
Дрон влучив у будівлю СБУ в центрі Києва (фото, відео)
4 вересня, 16:33
Поляки піднімали вертоліт через птахів із Білорусі
Польські військові піднімали вертоліт через загрозу з Білорусі: чим усе закінчилося
6 вересня, 16:58
Людей закликали стежити за подальшими повідомленнями
Польща та Латвія підняли винищувачі: влада попередила про загрозу
22 вересня, 00:15
Цього року на турнірі вперше провели змагання з адаптивного рукопашного бою
Президент започаткував щорічний Кубок з рукопашного бою
19 вересня, 22:44
Токаєв оголосив жалобу
Токаєв оголосив 25 вересня днем жалоби в Казахстані
Сьогодні, 18:59

Соціум

Польща готує населення до повітряних атак: уряд випустить інструкції
Польща готує населення до повітряних атак: уряд випустить інструкції
У Казахстані зросла кількість загиблих військових під час навчань
У Казахстані зросла кількість загиблих військових під час навчань
Напад у монастирі в Польщі: Навроцький зробив заяву
Напад у монастирі в Польщі: Навроцький зробив заяву
Різанина у монастирі в Польщі: з'явилася інформація про підозрюваного українця
Різанина у монастирі в Польщі: з'явилася інформація про підозрюваного українця
Зеленський зробив заяву після нападу українця на монастир у Польщі
Зеленський зробив заяву після нападу українця на монастир у Польщі
Різанина у монастирі в Польщі: реакція посольства України
Різанина у монастирі в Польщі: реакція посольства України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
51K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua