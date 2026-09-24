У Казахстані зросла кількість загиблих військових під час навчань

Пошуково-рятувальна операція триває

Кількість військовослужбовців, які загинули під час навчань на узбережжі Каспійського моря в Мангистауській області Казахстану, зросла до 12. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адміністрацію регіону.

Ще двох військових продовжують шукати.

Влада також уточнила попередні дані щодо кількості військовослужбовців, яких віднесло в море. Їх було 17, а не 19, як повідомлялося раніше. Трьох вдалося врятувати.

Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово. Роботу на місці координує урядова комісія на чолі із заступником прем'єр-міністра Казахстану Канатом Бозумбаєвим. Він доручив залучити до пошуків зниклих усі необхідні сили та засоби, а також надати допомогу родинам загиблих.

Нагадаємо, у Казахстані загинули військовослужбовці під час навчань військово-морських сил на узбережжі Каспійського моря.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 25 вересня днем загальнонаціональної жалоби після загибелі військовослужбовців у Каспійському морі.