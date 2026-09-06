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Польські військові піднімали вертоліт через загрозу з Білорусі: чим усе закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Польські військові піднімали вертоліт через загрозу з Білорусі: чим усе закінчилося
Поляки піднімали вертоліт через птахів із Білорусі
фото: скріншот із відео

Вертоліт направили, щоб перевірити записи систем радіолокаційного виявлення у районі

На територію Польщі з Білорусі міг залетіти невідомий об’єкт, для його перевірки в район направили військовий вертоліт. Виявилося, що це була велика зграя птахів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У відомстві повідомили, що вертоліт направили, щоб перевірити записи систем радіолокаційного виявлення у районі. Так, військові підтвердили, що не йдеться про метеорологічні явища чи аномалії.

«Ситуація постійно відстежується. Подальша інформація буде надана після завершення перевірки та підтвердження всіх деталей події», – ідеться у повідомленні.

У наступному повідомленні Оперативне командування заявило, невідомим об’єктом, про який повідомляли системи, виявилася зграя птахів.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про рішення посилити захист повітряного простору країни через російські провокації. 

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія, ймовірно, вже веде гібридну війну проти європейських країн. На його думку, Європа має відповісти на дії Москви та продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що залякати її не вдасться.

Як повідомлялося, Польща тимчасово обмежить повітряний рух над східною частиною країни, щоб забезпечити ефективнішу роботу системи протиповітряної оборони. Обмеження діятимуть із 10 вересня до 9 грудня 2026 року.

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Теги: вертоліт військові Польща Білорусь птахи

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