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У Лос-Анджелесі сталася масштабна ДТП: щонайменше 55 постраждалих

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Лос-Анджелесі сталася масштабна ДТП: щонайменше 55 постраждалих
Водій і пасажир автобуса отримали найбільші травми
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Автобус переїжджав через колію та врізався в перший вагон потяга, внаслідок чого постраждали люди

У вівторок, 30 квітня, в центрі Лос-Анджелеса зіткнулися поїзд метро та автобус Університету Південної Каліфорнії. Щонайменше 55 людей постраждали. Про це повідомляє АР.

Зазначається, що двоє постраждалих госпіталізовані з важкими травмами, ще 16 доставлені в задовільному стані. Ще 37 особам надали допомогу на місці.

Відомо, що автобус переїжджав через колію та врізався в перший вагон потяга. Передня частина автобуса отримала значні пошкодження. Лінія легкорейкового транспорту пролягає зі східного Лос-Анджелеса до центру Санта-Моніки переважно вулицями, і не всі переїзди мають шлагбауми.

Водій і пасажир автобуса отримали найбільші травми, повідомляє пожежна служба. За словами офіційних осіб, у поїзді метро, ​​що прямував до Санта-Моніки, було понад 150 пасажирів.

Дорогу перекрили в обох напрямках для попереднього розслідування. Метро повідомило, що рух потягів буде обмежено, а для перевезення пасажирів через зону аварії будуть використовуватися автобуси.

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Теги: США ДТП

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