В Україні значно зросли виплати на дітей: хто може отримати гроші

Щомісячні виплати здійснюватимуться автоматично без необхідності подання додаткових заяв чи документів

Уряд прийняв рішення про збільшення розмірів адресної допомоги дітям загиблих Захисників-добровольців, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Відтепер ці діти отримуватимуть державну соціальну допомогу підвищеного розміру.

З 1 квітня її розмір підвищено з 2361 грн до 7800 грн на одну неповнолітню дитину та до 6100 грн – на кожну, якщо в сім’ї двоє і більше дітей. Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно.

Щомісячні виплати здійснюватимуться автоматично без необхідності подання додаткових заяв чи документів.

«На початку повномасштабної війни, стаючи на захист країни, не всі добровольці були оформлені до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Дехто, на жаль, загинув, у декого – залишились родини із дітьми. Донедавна – через правову неврегульованість – діти таких добровольців, отримували виплати нижчі, за виплати для дітей загиблих Захисників та Захисниць України», – пояснили у міністерстві.

Нагадуємо: діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий тато чи мама мали необхідну кількість страхового стажу.

Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, дитині нараховується державна соціальна допомога.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запровадив виплату тимчасової допомоги на дітей, які залишились без батьківського піклування. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

На засіданні Кабміну було прийнято рішення розширити список дітей, які мають право на допомогу від держави. Зокрема, тепер будуть враховувати потреби у фінансовій підтримці сім’ї, яка приймає дитину до набуття статусу прийомні сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу.

Розмір виплати:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину;

3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю.

Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

До слова, в Україні склалася складна демографічна ситуація через повномасштабну війну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що загалом у кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб країна мала позитивні перспективи. Також Шмигаль розповів, що гроші для збільшення виплат за народження дитини влада планує залучати з-за кордону, оскільки зараз «кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України».