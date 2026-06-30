Росія вдруге за день вдарила по Запоріжжю: є загиблий

Після чергової атаки на обласний центр кількість постраждалих зросла, медики надають допомогу пораненим

Російські війська вдруге за день атакували Запоріжжя. Унаслідок чергового удару одна людина загинула, ще четверо отримали осколкові поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами керівника ОВА, після ворожої атаки спочатку повідомлялося про двох людей, які потребували допомоги медиків. Згодом стало відомо про загиблого та збільшення кількості поранених. «На жаль, одна людина загинула через ворожу атаку на Запоріжжя», – повідомив Федоров.

фото: Іван Федоров/Telegram

Він також уточнив, що ще четверо людей дістали осколкові поранення. «Ще чотири людини отримали осколкові поранення. Їм надається уся необхідна допомога», – зазначив очільник області. Інші обставини російської атаки та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють профільні служби.

фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, раніше сьогодні російська армія вже атакувала Запоріжжя ударним безпілотником. Унаслідок влучання на відкритій території загорілися уламки дрона, вибуховою хвилею були пошкоджені двоповерхова будівля та п'ять легкових автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу, а психологи ДСНС надали допомогу десятьом людям, серед яких троє дітей.

Раніше повідомлялося, що 29 червня російські війська здійснили серію атак безпілотниками по Запоріжжю. Зокрема, FPV-дрон влучив у маршрутне таксі з пасажирами, унаслідок чого загинули люди. Того ж дня окупанти двічі атакували будівлю Запорізької обласної державної адміністрації.