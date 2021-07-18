У Китаї людина вперше померла від вірусу мавпи – що про нього відомо
Раніше в Китаї не було зафіксовано смертельних випадків від цієї інфекції
У Китаї зафіксували першу людську смерть від вірусу мавпи B. Про це повідомляє Global Times.
На початку березня 53-річний ветеринар із Пекіна робив розтин двох мертвих мавп у рамках своєї експериментальної дослідницької роботи. Через місяць у нього з'явилися симптоми нудоти, блювоти і лихоманки. 27 травня він помер.
Дослідження підтвердило, що чоловік заразився вірусом мавпи B (BV). Тестування близьких ветеринара не виявило у них вірусу мавпи.
Вірус, виділений в 1932 році, може передаватися при прямому контакті з мавпою і обміні виділеннями організму.
Раніше в Китаї не було зафіксовано смертельних випадків від цієї інфекції або навіть клінічно очевидних випадків зараження. У країні вже закликали посилити нагляд за лабораторними макаками і захист ветеринарів.
Раніше німецькі вчені з Технічного університету Мюнхена і Центру імені Гельмгольца спільно з американськими колегами з Університету Брендайса розробили новий метод боротьби з вірусами, який, можливо, міг би стати зброєю і проти коронавірусу SARS-CoV-2.
Тим часом, у двох мешканок Закарпатської області, які приїхали з Росії, підозрюють штам коронавірусу «Дельта».
Раніше лікар Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі.
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