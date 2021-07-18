У Китаї людина вперше померла від вірусу мавпи – що про нього відомо

У Китаї закликали посилити нагляд за лабораторними макаками і захист ветеринарів

Раніше в Китаї не було зафіксовано смертельних випадків від цієї інфекції

У Китаї зафіксували першу людську смерть від вірусу мавпи B. Про це повідомляє Global Times.

На початку березня 53-річний ветеринар із Пекіна робив розтин двох мертвих мавп у рамках своєї експериментальної дослідницької роботи. Через місяць у нього з'явилися симптоми нудоти, блювоти і лихоманки. 27 травня він помер.

Дослідження підтвердило, що чоловік заразився вірусом мавпи B (BV). Тестування близьких ветеринара не виявило у них вірусу мавпи.

Вірус, виділений в 1932 році, може передаватися при прямому контакті з мавпою і обміні виділеннями організму.

Раніше в Китаї не було зафіксовано смертельних випадків від цієї інфекції або навіть клінічно очевидних випадків зараження. У країні вже закликали посилити нагляд за лабораторними макаками і захист ветеринарів.

Раніше німецькі вчені з Технічного університету Мюнхена і Центру імені Гельмгольца спільно з американськими колегами з Університету Брендайса розробили новий метод боротьби з вірусами, який, можливо, міг би стати зброєю і проти коронавірусу SARS-CoV-2.

Тим часом, у двох мешканок Закарпатської області, які приїхали з Росії, підозрюють штам коронавірусу «Дельта».

Раніше лікар Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі.

Також нещодавно бразильські вчені прийшли до висновку, що резервуаром поширення коронавірусної інфекції в організмі людини є слинні залози.