У Колумбії підтвердили перший випадок коронавірусу



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19-річний хворий прибув до Боготи із Мілана Фото: АА

Підготовча фаза протидії новому коронавірусу завершена й тепер запускається протокол стримування поширення

Перший випадок зараження вірусом Covid-19 підтверджено у Колумбії.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на заяву міністерства охорони здоров’я країни.

Зазначається, що 19-річний хворий прибув до Боготи із Мілана.

«У заяві стверджується, що пацієнт прийшов до місцевої лікарні із симптомами, пов’язаними із Covid -19», – пише Xinhua.

У Національному інституті здоров’я Колумбії оголосили, що підготовча фаза протидії новому коронавірусу завершена й тепер запускається протокол стримування поширення захворювання.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що новий коронавірус Covid-19 може продовжити поширюватись за інших кліматичних умов, зокрема влітку.

До слова, президент США схвалив виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.

Як відомо, Facebook тимчасово зачиняє три офіси у Лондоні через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

До слова, Україна заборонила в’їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

Як відомо, підозра на коронавірус у дев’яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.

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