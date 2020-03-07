У Колумбії підтвердили перший випадок коронавірусу
Підготовча фаза протидії новому коронавірусу завершена й тепер запускається протокол стримування поширення
Перший випадок зараження вірусом Covid-19 підтверджено у Колумбії.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на заяву міністерства охорони здоров’я країни.
Зазначається, що 19-річний хворий прибув до Боготи із Мілана.
«У заяві стверджується, що пацієнт прийшов до місцевої лікарні із симптомами, пов’язаними із Covid -19», – пише Xinhua.
У Національному інституті здоров’я Колумбії оголосили, що підготовча фаза протидії новому коронавірусу завершена й тепер запускається протокол стримування поширення захворювання.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що новий коронавірус Covid-19 може продовжити поширюватись за інших кліматичних умов, зокрема влітку.
До слова, президент США схвалив виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.
Як відомо, Facebook тимчасово зачиняє три офіси у Лондоні через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.
До слова, Україна заборонила в’їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.
Як відомо, підозра на коронавірус у дев’яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.