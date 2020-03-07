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    У світі

    У Колумбії підтвердили перший випадок коронавірусу

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    19-річний хворий прибув до Боготи із Мілана - У Колумбії підтвердили перший випадок коронавірусу
    19-річний хворий прибув до Боготи із Мілана
    Фото: АА

    Підготовча фаза протидії новому коронавірусу завершена й тепер запускається протокол стримування поширення

    Перший випадок зараження вірусом Covid-19 підтверджено у Колумбії.

    Про це повідомляє Xinhua із посиланням на заяву міністерства охорони здоров’я країни.

    Зазначається, що 19-річний хворий прибув до Боготи із Мілана.

    «У заяві стверджується, що пацієнт прийшов до місцевої лікарні із симптомами, пов’язаними із Covid -19», – пише Xinhua.

    У Національному інституті здоров’я Колумбії оголосили, що підготовча фаза протидії новому коронавірусу завершена й тепер запускається протокол стримування поширення захворювання.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що новий коронавірус Covid-19 може продовжити поширюватись за інших кліматичних умов, зокрема влітку.

    До слова, президент США схвалив виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.

    Як відомо, Facebook тимчасово зачиняє три офіси у Лондоні через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

    До слова, Україна заборонила в’їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

    Як відомо, підозра на коронавірус у дев’яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.

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