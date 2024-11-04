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Троє українців, які воювали на боці Росії на Курщині, отримали підозри

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Троє українців, які воювали на боці Росії на Курщині, отримали підозри
Зрадники України входили до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ
фото з відкритих джерел

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України зібрала доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію Сил оборони у Курській області РФ, але потрапили у полон. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти входили до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

У серпні й вересні цього року вони обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Суджі Курської області.

Їх взяли у полон разом з іншими вцілілими російськими військовими після того, як штурмові підрозділи українських військ за підтримки артилерії вщент розгромили ворожу колону поблизу Суджі.

Серед затриманих – зрадник із тимчасово окупованого Криму, який у листопаді 2022 року мобілізувався до угруповання Південного військового округу РФ.

Ще один зрадник – житель тимчасово захопленої частини Луганської області, звідки він утік до Росії і в одному із московських військкоматів уклав контракт із Міноборони РФ.

Третій фігурант – житель Чернігівської області, який після початку повномасштабної війни виїхав до Брянська, де отримав російський паспорт і добровільно записався до армії РФ. 

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка розвідувала локації Сил оборони та стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці. У СБУ повідомили, що за вказівкою ФСБ затримані здійснювали таємне спостереження за ключовими залізничними станціями, які використовуються для транспортування важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

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Теги: полон паспорт Міноборони РФ державна зрада зрада

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