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Пєсков розповів, про що Росія веде переговори зі США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Пєсков розповів, про що Росія веде переговори зі США
Пєсков заявив, що контакти Москви з переговорниками від США мають досить частий характер
фото з відкритих джерел

У Кремлі проговорилися про залаштункові контакти із зятем Трампа Кушнером та спецпосланцем США Віткоффом

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков цинічно запевнив, що РФ відкрита до мирних переговорів щодо війни в Україні. Як інформує «Главком», його заяву передають російські пропагандистські ЗМІ.

«Зрозуміло, ми зберігаємо свою відкритість до мирних переговорів, і для нас було б краще досягти всіх наших цілей за допомогою мирних дипломатичних переговорів», – сказав Пєсков.

Також Пєсков звинуватив Європейський Союз у перешкоджанні переговорам.

«І в цьому плані ми сподіваємось на продовження зусиль щодо надання послуг доброї волі з боку американських посередників», – зазначив він.

Пєсков додав, що контакти Москви зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та підприємцем, зятем президента США Джаредом Кушнером мають досить частий характер.

«Контакти дійсно по наявних каналах мають досить частий характер. Вони зараз зайняті. Стануть вільнішими – їх завжди будуть раді бачити в Москві», – сказав він.

При цьому Пєсков уточнив, що повідомлення західних ЗМІ про нібито щоденні контакти між США та Росією є перебільшенням.

Напередодні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська.

Втім, ці заяви не підтверджують ані українські військові, ані незалежні аналітичні проєкти. За даними DeepState, лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки, а бої тривають на підступах до міста. Російські війська ведуть наступальні дії в районах Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, однак контролю над Костянтинівкою не мають.

За даними Генштабу, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами, яку напередодні озвучив російський диктатор Володимир Путін, не відповідає дійсності.

«Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Глава держави запропонував Путіну провести зустріч у місті, якщо воно справді перебуває під контролем російських військ.

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Теги: росія США путін військові диктатор Європейський Союз переговори Дмитро Пєсков

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