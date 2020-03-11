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    У світі

    У Південній Кореї зареєстрували 242 нових випадки зараження коронавірусом

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    <p>Від коронавірусу в Південній Кореї померла 61 людина</p> - У Південній Кореї зареєстрували 242 нових випадки зараження коронавірусом

    Від коронавірусу в Південній Кореї померла 61 людина

    Від коронавірусу в Південній Кореї померла 61 людина

    Сьогодні, 11 березня, У Південній Кореї виявили 242 нових випадки інфікування новим коронавірусом Загалом кількість випадків коронавірусу у Південній Кореї досягла 7,755. Захворювання проходить у легкій формі у 7,352 (99%) випадках, у важкому стані перебувають 54 (1%) особи.

    У Південній Кореї померла від коронавірусу 61 особа, одужали 288 людей, – повідомляє worldometers.info.

    У Польщі масово зачиняються школи та університети через коронавірус. Міністр науки та вищої освіти з прем’єр-міністром та кількома іншими міністрами Ярослав Говін заявив, що міністерство розглядає можливість тимчасового припинення занять у університетах. Ректори Вроцлавських університетів вирішили скасувати всі заняття через загрозу поширення корона вірусу.

    У Німеччині скасовують культурні заходи у великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

    У міністерки охорони здоров’я Великої Британії та депутатки-консерваторки Надін Дорріс виявили китайський коронавірус.

    Уряд сьогодні може ввести карантин у навчальних закладах на всій території України.

    Сьогодні, 11 березня, виявили 24 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-2019 у Австрії. Загальна кількість хворих у країні сягнула 206 осіб.

     

    здоров'я Південна Корея медицина коронавірус
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