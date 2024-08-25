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У Римі спіймали грабіжника, бо той зачитався книгою про грецьку міфологію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Римі спіймали грабіжника, бо той зачитався книгою про грецьку міфологію
Горе-грабіжника затримала поліція
фото з відкритих джерел

Чоловік дозволив одягнути на себе наручники, але заперечував, що намагався пограбувати помешкання

У Римі заарештували зловмисника, який під час пограбування квартири вирішив почитати книгу про грецьку міфологію. 38-річний італієць потрапив до будинку в елітному районі Праті через балкон, а потім відволікся на книгу, яка лежала на тумбочці біля ліжка, повідомляють видання La Repubblica, Wanted in Rome, RomaToday.

Почувши дивні звуки, 71-річний власник помешкання викликав поліцію, а тоді побачив грабіжника, який сидів на балконі й читав.

За інформацією журналістів, зловмисника захопила книга «Боги о шостій: Іліада на аперитив» (Gli Dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo) автора Джованні Нуччі, який вивчає грецьку міфологію.

Обкладинка книги «Боги о шостій: Іліада на аперитив»
Обкладинка книги «Боги о шостій: Іліада на аперитив»
фото з відкритих джерел

Потім зловмисник спробував втекти з того ж балкона, але його спіймали правоохоронці. У нього вилучили сумку з дизайнерським одягом, ймовірно, поцупленим з іншого будинку.

Чоловік дозволив одягнути на себе наручники, але заперечував, що намагався пограбувати помешкання.

«Я не хотів красти. Я потрапив до будинку, піднявшись на балкон на першому поверсі, щоб відвідати знайомого. Але, піднімаючись, я впав і пошкодив ногу. Щоб оговтатися від падіння, я присів на терасі, коли побачив книгу», – цитує чоловіка видання La Stampa.

Суддя не повірив у таку версію, оскільки у сумці підозрюваного виявили інше крадене майно, тому призначив йому запобіжний захід у вигляді заборони перебувати на території муніципалітету Риму.

Також «інтелігентного грабіжника» зобов’язали раз на тиждень відмічатися в поліцейській дільниці муніципалітету Ментана, де він проживає.

Раніше в Італії оштрафували 19-річного українського туриста за те, що той, як стверджується, видряпав своє ім’я на стіні Колізею. 

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Теги: пограбування майно Італія

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