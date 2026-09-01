Путін вчетверте з 2022 року збільшив штат своїх охоронців

До початку повномасштабної війни центральний апарат Федеральної служби охорони не розширювався майже 13 років

Володимир Путін підписав указ про чергове розширення центрального апарату Федеральної служби охорони. Це вже четверте збільшення чисельності спецслужби від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Згідно з документом, граничну кількість співробітників підвищили з 785 до 812 осіб. Попередні етапи зростання штату відбувалися 1 січня 2025 року (до 785 осіб), 1 січня 2024 року (до 775 осіб) та наприкінці 2022 року, коли кількість працівників зросла з 725 до 760. До початку війни центральний апарат відомства не розширювався майже 13 років.

Федеральна служба охорони є закритою силовою структурою, яка відповідає за безпеку перших осіб держави, включаючи президента, прем'єр-міністра, спікерів палат парламенту, голів вищих судів та генпрокурора. До її складу входить підрозділ особистої охорони Путіна, що супроводжує його під час поїздок, а також охороняє об'єкти та резиденції. Крім того, відомство займається спецзв'язком і моніторингом суспільної думки.

Після початку війни роль ФСО значно зросла, перетворивши її на самостійний центр впливу завдяки постійному доступу до Путіна та інформації про вищих чиновників.

Останніми місяцями служба значно посилила заходи безпеки довкола російського диктатора через зростання побоювань у Кремлі щодо можливих замахів чи спроб державного перевороту. Страхи посилилися після затримання американськими військовими президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

У результаті Путін скоротив кількість візитів і посилив перевірки осіб, з якими зустрічається, а під час травневої поїздки до Казахстану його кортеж супроводжували автомобіль із кулеметною установкою, машина з системою РЕБ та гелікоптер. Окрім цього, Путін із родиною майже перестав з'являтися в резиденціях у Москві та на Валдаї, надаючи перевагу тривалому перебуванню в бункерах, зокрема у Краснодарському краї.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито рухається шляхом завершення війни проти України. Таку заяву він зробив 31 серпня під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку.

Під час переговорів Моді порушив тему війни Росії проти України. Індійський прем'єр заявив, що всі проблеми необхідно вирішувати мирними засобами, та закликав рухатися саме в цьому напрямку.